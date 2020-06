Cuando Mick Jagger y David Bowie colaboraron juntos bailando en la calle

Es uno de los videoclips más celebrados de la historia, con dos estellas de la canción de protagonistas. Un sonriente Mick Jagger entra en escena saltando y sonriendo, con su genuino movimiento de caderas nos acompañaba hasta que otro de los más geniales artistas contemporáneos aparecía con un guardapolvo blanco y con un gran salto se unía a Mick, era David Bowie.

La combinación sería perfecta y el video clip no necesitó más, dos genios juntos saltando y bailando como solo ellos saben hacerlo. Todo ello para usar el mejor escenario posible: la calle.

Corría el año 1985 cuando surgió la brillante idea de juntar las voces de dos iconos de la música del momento, y para tal acontecimiento se recurriría ni más ni menos que a un tema compuesto por otro grande, Marvin Gaye, un clásico de la Motown que ya habían interpretado magistralmente Martha Reeves & the Vandellas,“ Dancing in the street”.

La idea era espectacular y la realidad superó las expectativas. Bowie y Jagger se meterían en un estudio durante 12 horas, fue su primer encuentro y de él un estupendo resultado.Un tema pegadizo, dinámico, embaucador y que inevitablemente nos haría bailar y que irremediablemente también se convertiría en todo un número 1.

Cuando Mick Jagger y David Bowie bailaron juntos en la calle

Bowie y Jagger grabaron la canción en solo dos horas, o al menos eso dijo la voz de los Stones una entrevista con Rolling Stone: "Lo logramos en solo dos tomas. Fue un ejercicio interesante en cuanto a cómo puede hacer algo sin preocuparte demasiado", recordó dando a entender que la misma espontaneidad que se muestra en el vídeo, fue usada al momento de la grabación.

Pero además los beneficios de este single, que no fueron pocos, se destinaron a la organización benéfica Live Aid capitaneada por Bob Geldof. La idea era que los dos cantaran el tema de forma telemática a la vez, Bowie desde Londres y Jagger desde Estados Unidos. Sin embargo, las limitaciones de la tecnología por satélite de 1985 impidieron este dueto a distancia.