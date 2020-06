Nicky Jam lanza el video de ‘Desahogo’, su canción más personal

Me complace amarte

Disfruto acariciarte

Y ponerte a dormir

Es escalofriante

Tenerte de frente

Hacerte sonreír

Muchos dicen conocerme

Y es muy fácil especular

Y no los juzgo eso es humano y natural

Oye

A veces uno cree saber de los demás

Pero ni un 20% es decir ni la mitad



Todo lo que yo he vivido

Ya son 39 aquí de pie yo sigo

No pudieron mis enemigos

Nah Oye

Y la verdad sacando cuentas

Mirando al espejo

Yo fui mi único enemigo

Del bareto pa la perco

Cada día más terco

Sin disciplina para que tener talento

Pero Diosito me dio otra oportunidad

Levante la cara y no la pienso bajar

Colombia a mi me hizo renacer

En verdad la palabra tiene poder

Quien iba a apostar y quien iba a creer

Que desde Medellín el mundo yo iba a romper

No hay recuerdo que no duela

Zapatos sin suela

La misma ropa con orines pa la escuela

Oye ja

Pero qué ironía

Ahora sin Dolce Gabanna

Pa salir todos los días

Y aunque lo material no llena como lo sentimental

No hay un premio que se pueda comparar

Cómo el rostro de mi viejo al observar

La nueva casa que le regala aunq no era navidad

La gente que estuvo conmigo

Gracias a los fans

Y a ciego por ser mi mejor amigo

Compañero de batallas

En este destino

Eso vale más que 20 discos de platino



Dame un brake para decir esto

Ver la cara de mi madre orgullosa no hay una escena más poderosa

Que darle un beso y una rosa

Mis tres hijas mis canciones más valiosas

Y mi chamaquito viendo cómo goza

Lo que su padre trabajó pa que nunca le falte nada

Si falle en algún momento doy la cara

Y pido perdón por mis errores

Soy humano

Gracias a DY

Por siempre darme la mano

El Ñejo, el broko ese es mi hermano

Barrio obrero y Todo cataño

Ojalá pase esto pa ponernos rady

Y hacer un Choli el otro año Puertorrico

Me complace amarte

Disfruto acariciarte

Y ponerte a dormir

Es escalofriante

Tenerte de frente

Hacerte sonreír

A veces pensando antes de dormir

Aunq siempre duermo poco

Con los sueños viven nunca estarán rotos

Buscando motivación

Cómo cuando todavía no había pegado ni una canción Inseguridades como cualquier otro

Es mejor darle un abrazo al que me pida una foto

Pues sigo siendo el mismo

Pero con más ceros

Sigo siendo el mismo pero más sincero