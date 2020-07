Conoce a Coco Green y su ‘Amor Tropical’, una deliciosa canción para el verano

Tras el nombre artístico de Coco Green está el músico, cantautor y productor finlandés Oliver Green. Aunque nació en Helsinki, creció en Málaga, donde desarrolló su formación musical, y estos dos orígenes tan diversos se dan cita en sus canciones. Tras lanzar singles como A. M Sorry o Humble, ahora llega le llega el turno a Amor Tropical, una deliciosa canción para el verano.

En Amor Tropical, Coco Green nos propone un ejercicio de melodías optimistas que conjugan con la nostalgia de su letra y ese amor vacacional que todos hemos tenido alguna vez. En su música encuentran refugio estilos como el pop o el soul, que alcanzan una sonoridad envolvente gracias a las capas de guitarras y voces, en una producción muy cuidada.

En este tema ha trabajado junto a su productor a su productor y A/R Juan Ewan, guitarrista en El Sueño de Morfeo, uno de los grupos de pop de más éxito de nuestro país. Además de músico, Oliver también es actor, de hecho, estudió arte dramático en la escuela de Cristina Rota de Madrid, y se considera un apasionado del surf, pero ¿Quién es Coco Green y cuál es su historia?

En palabras del propio artista: "Nos mudamos a Málaga cuando tenía 4 años. Antes de eso vivimos en Lanzarote y Portugal. Tengo algunos vídeos sentado en cualquier parte tocando mi guitarrista de colores". Oliver empezó a tocar junto a su padre las canciones que este le escribía a su madre y pronto seguiría sus pasos de forma natural.

Empecé a escuchar el nombre de Juan Ewan, todos me decían que éramos tal para cual, que debíamos trabajar juntos, pero no sabía como contactar con él

"Estudié música y arte dramático en Málaga cuando era un niño y al cumplir los 18 me marché a Barcelona para trabajar y seguir con mi carrera en el arte. Con 21 me fui a Madrid, donde estudié en la escuela de arte dramático de Cristina Rota, mientras trabajaba en lo que saliese. Con mi representante de actores Lucía Del Río hice algunas apariciones en series, una web serie dirigida por Carlos Ruano, trabajé como locutor en inglés y muchas horas como camarero", explica Oliver sobre sus comienzos.

Primeras canciones y contacto con Juan Ewan



En 2015, Oliver conoce a Edith Salazar, con quien empezó a perfilar las canciones que iba componiendo y quien organizó su primer concierto en el Rincón del Arte Nuevo en Madrid. Fue ese directo el que marcaría el inicio de su trayectoria y le daría la oportunidad de editar su primer trabajo discográfico. Ese álbum, bajo el nombre de Oliver Green, pudo presentarlo en directo en el Teatro Barceló y como él mismo reconoce "fue un sueño". A partir de ahí, tocó en todos los locales y eventos que pudo y también en la calle y fue en ese momento cuando muchos le hablaron de Juan. "Empecé a escuchar el nombre de Juan Ewan, todos me decían que éramos tal para cual, que debíamos trabajar juntos, pero yo no sabía como contactar con él".

En 'Amor tropical' vuelves a contar con el respaldo de Juan Ewan. ¿Cómo os conocisteis y desde cuándo lleváis colaborando?

Mucha gente me habló de Juan y de lo bien que casaríamos musicalmente. Hice todo lo posible para llegar hasta él. Finalmente mi amigo Miguel Carrizo nos puso en contacto y el verano de 2018 me lo pasé viajando de Madrid a Salinas, haciendo canciones a distancia y escribiendo en el bus. Conectamos genial, tenemos los mismos gustos y nos aportamos mucho, musicalmente, con fotografía, vídeos, etc.

Coco Green, tocando el ukelele en el clip de Amor Tropical / Imagen promocional

Nos entendimos muy bien e hicimos mucha música juntos hasta que me tuve que marchar al ejército en Finlandia. El servicio militar obligatorio, por mi nacionalidad finlandesa. Esto retrasó un poco la salida del proyecto, pero como parte positiva (no hay mal que por bien no venga) al haber abandonado todo en Madrid, Juan me ofreció ir a pasar una temporada a Salinas (Asturias) y así preparar la salida de Coco Green con Low Key Fantasy. Vine, me quedé y empecé a trabajar de monitor de surf en Alamar. Mientras pasaba horas en el estudio con Juan, conocí a Pablo Rodríguez de BMG, con quien actualmente estoy publicando canciones.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales? Qué música escuchabas de pequeño? ¿Alguna canción o canciones que te recuerdes especialmente?

La poesía de Cat Stevens marcó mi infancia. Unos de los favoritos de mi padre, junto a The Eagles. Mi padre y yo escuchábamos el cassette de Father and son y Oh very Young de Cat Stevens (canción de la que tengo cover en mi primer disco) en nuestros viajes para surfear por la costa de Cornwall. En Málaga, mis colegas me introdujeron al rock en castellano con Marea, Extremoduro, entre otros y mi adolescencia estuvo marcada por grupos de punk rock/pop como: Blink 182, Sum 41, Billy Talent, Green Day... Escucho de todo, todo tiene su momento.

Soy fan de la sencillez y me gusta que mi música pueda estar presente en diferentes momentos de nuestras vidas

Tus canciones tienen una interesante combinación de pop y soul, también me gusta mucho la textura que toman los temas con los vocales. ¿Cómo definirías tú tu música?

Como decía antes, escucho de todo y me inspiro con todo lo que escucho. Soy fan de la sencillez y me gusta que mi música pueda estar presente en diferentes momentos de nuestras vidas. Desde canciones más implicadas en la historia que cuentan, hasta canciones que sean para el disfrute como por ejemplo este Amor Tropical. Me gusta que mis canciones estén bien interpretadas vocalmente, que la voz cuente la historia junto a las letras. Considero que el soul es la voz que viene del alma y que mi raíz (aunque mezcle estilos y referencias) es el mainstream pop con ese toque independiente. Y que se sienta Andalucía cuando canto en español.

En A.M. Sorry o Low Key Fantasy cantas en inglés, pero en Amor Tropical cambias al castellano. ¿Te planteas ir alternando o depende de cómo fluya la canción?

Llevo años deseando sacar algo en castellano, he compuesto muchas canciones en español durante años, pero hasta ahora, junto a Juan, no había sabido enfocarlo. De ahora en adelante, sin duda, iré alternando. Tengo canciones compuestas en ambos idiomas, incluso algunas mezcladas como Abocados en mi canal de YouTube. El castellano es mi primer idioma, pero creo que por las referencias musicales e influencias que tengo siempre me decanté más por el inglés.

Coco Green. / Imagen promocional

Amor tropical es una canción perfecta para el verano, para recordar a ese amor vacacional. ¿Existe ese amor? ¿Está inspirado en algún romance veraniego en especial?

Creo en las conexiones bestiales entre dos personas, creo que eso es el amor, las ganas de compartir todo, el calor de esa unión, el respeto, tacto... también es amor el familiar o hacia la vida, pero no en este contexto. En Amor Tropical volví a mi infancia, a mi primer amor vacacional. En un viaje a Venecia con mi madre y mi abuela, dormimos en un hotel con muchas palmeras en el que por la mañana bajábamos a la piscina. Allí estaba ella, bella sentada en su hamaca, tomando el sol. No podía parar de mirarla, ¡se me giraba la cabeza sola! No dejaba de pensar en ella, de buscarla por los pasillos del hotel, mirar fijamente la puerta del restaurante para verla aparecer en los desayunos. Recuerdo que estaba a dos puertas de nuestra habitación y la esperaba cada tarde. Fue efímero y lo que quedó es un recuerdo precioso de la primera vez que me enamoré. No sé qué será de ella, muchas veces pienso en cómo será ahora. Amores tropicales y vacacionales han marcado mi vida, ¡no serán los últimos!

Juan tiene mucha experiencia en la industria musical en nuestro país. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado?

Me siento muy afortunado de haber encontrado a Juan. No solo musicalmente pero como amigo. Sin exagerar, es una de las mejores personas que he conocido y ha sido el aliciente para impulsar esta nueva etapa de mi carrera. El mejor consejo que me ha dado Juan es: Sé tu mismo, haz tu música y ya llegará. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y la belleza está en lo que nos sale del alma.

Me gustaría que Amor Tropical fuese un impulso para retomar la vida, las costumbres, pero siempre con precaución

Tu vídeo 'Amor Tropical' recuerda a la vida antes del confinamiento. Tiene un punto nostálgico, también por los colores, la composición, la edición... ¿cuál era la idea del videoclip?

Partimos de la idea de Juan para el videoclip. Esa nostalgia de los veranos de mi infancia (90’s), ese amor vacacional de cuando era un niño. Quisimos esperar un poco para sacar la canción, queríamos estar fuera del confinamiento, queríamos celebrar la vuelta a la “normalidad”. Me gustaría que Amor Tropical fuese un impulso para retomar la vida, las costumbres, pero siempre con precaución.

En tus venas corre sangre de músico y de actor. ¿Cuál de las dos facetas te tira más en estos momentos?

En estos momentos y desde hace varios años, la música. Puedo decir que está todo muy relacionado, pero mi vida se basa en componer y producir música en casa. Me encanta crear historias y la música me permite hacerlo a diario. Este invierno volveré a Madrid y espero poder retomar mi carrera de actor también.

Un extracto del videoclip Amor Tropical. / Imagen promocional

En países como Estados Unidos es habitual ver a los artistas en estas dos facetas. En España es menos corriente, aunque tenemos excelentes ejemplos como el de Najwa, Asier Etxeandia, Beatriz Luengo, pero no es lo común. ¿Es este un país difícil para dedicarse al arte?

Creo que en el arte está todo muy relacionado, se trata de sentir y plasmar lo que sientes, si con el cuerpo, la voz, a través de un instrumento, lienzo... Es posible que no entendamos el arte como un total o a una persona como artista. Un artista tiene mucha comprensión de su cuerpo, es empático/a, tiene inteligencia emocional y con ella sabe expresarse. Estamos muy influenciados por etiquetas y el producto, y en ocasiones no nos vemos capaces como país de tener artistas del mismo nivel de creatividad o expertise, como los que nacen en Los Estados Unidos de América, por ejemplo, aunque no es de ningún modo cierto. Cada vez más estamos abriéndonos a nuevos estilos, idiomas, eventos para artistas emergentes, festivales de música hay un huevo, nace mucha música buena hecha en casa, artistas que se salen de buenos. Aún así, creo que nos falta aprender a disfrutar del arte, y darle el valor que se merece la creación de la fantasía, de ese universo paralelo. Seguimos sin querer invertir en el arte y lo hacemos en unas copas. Por eso hay tantos bares 😁.