Los 40 vídeos de la lista, de Alicia Keys a ‘Se iluminaba’

La última lista de junio nos ha devuelto al número uno a Fred de Palma y Ana Mena con Se iluminaba; para ser el primer número uno de ambos en LOS40, es destacable que lo hayan conseguido dos semanas (no consecutivas). Pero la cuenta atrás, como no puede ser de otro modo, empieza en el puesto #40, el farolillo rojo, ocupado actualmente por Alicia Keys y su sensacional Underdog. En el vídeo de la parte superior puedes rehacer el recorrido por los 40 éxitos del momento con los clips de todas las canciones…, y una más, la que nos ha dejado esta semana, que no es otra que Dolerme, de Rosalía.