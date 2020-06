La foto de Miguel Ángel Silvestre sin camiseta por la que Nia se haría invisible

¿Noemí Galera o Roberto Leal?

"A ver, cruza la pasareala Noemí Galera. Es que es mi madre. Lo siento, Roberto. Pero es que a esa señora hay que hacerle un monumento"

¿Volar o hacerse invisible?

"¿Tú sabes la de cosas que puedes hacer siendo invisible? ¡Me voy a casa de Miguel Ángel Silvestre! Que el señor ha subido una foto sin camiseta que madre mía."

El Rey León u Operación Triunfo

"Es difícil, pero es que Operación Triunfo ha sido la experiencia de mi vida. Cruza la pasarela Operación Triunfo."

Run The World o Halo

"No lo sé. Pues cruza la pasarela Run The World y dejo Halo con todo el dolor de mi vida. Es que me lo pasé genial bailando en el escenario."

¿Jugar al pimpón o subirte a un escenario?

"Ay, el pimpón cuanto da de sí. Cruza la pasarela bailar, jugar al pimpón ya lo hago en mi casa. Ya lo he dicho. (se ríe)"