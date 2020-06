Gloria Estefan da todos los detalles sobre ‘Brasil305’ y sus futuros proyectos

"Estoy muy ilusionada porque todo el mundo me dice que le he hecho sonreír y eso para mí es primordial", manifestó Gloria Estefan sobre su nuevo single Cuando hay amor, en su encuentro virtual con Carmen Ramírez, de Cadena Dial.

La cantante, que llevaba siete años sin lanzar música, expresó que es "todo un privilegio poder llegar a los oídos de la gente y de poder compartir el amor y la alegría que rodea a ese sencillo, especialmente, en estos momentos que lo necesitamos más que nunca".

El videoclip de su regreso a la música fue grabado el pasado febrero en Brasil, en el Lago Abaete, y tiene como protagonistas a las bahianas, las mujeres que compusieron las primeras sambas mientras lavaban e improvisaban. Una tradición que se ha ido pasando de madres a hijas. Ese es el quid, el núcleo de su próximo álbum (que acompañará con un documental): Adentrarnos en las raíces de la samba brasileña.

Cuando hay amor es el primer adelanto de Brasil305, el nuevo disco de la artista latina (que empezó a forjarse en 2017) que nace de la pregunta: "¿Cómo sonarían las canciones icónicas, de hace 30 años, de Gloria Estefan si hubiera nacido en Brasil y no en Cuba?"

Concretamente, este primer single mezcla el sonido colombiano y la samba de Roda, un ritmo que sonaba después de las ceremonias religiosas brasileñas, las cuales se acompañaban de bailes improvisados, con movimientos naturales y fluidos, como se plasma en el vídeo musical.

¿Qué significa el número que acompaña al título de su nuevo proyecto? 305 es el código postal de Miami. "Quería hacer un puente entre Brasiñ y Miami, pero quería que hubiera un poco de misterio. Sabía que mucha gente lo iba a saber (pero otras no)", confesó.

La cubana ganadora de tres premios Grammy desveló que su próximo álbum contará con cuatro temas inéditos y un dueto en portugués con Carlinhos Brown de la canción Magalenha, grabada en su día por Sergio Mendes, además de reversionar y fusionar algunos de sus temas míticos con los sonidos tradicionales de Brasil.

La intérprete de Mi Tierra, que sigue manteniendo la misma calidad vocal después de casi 50 años en la industria, demostró no solo una gran sabiduría en lo que a las raíces musicales se refiere, sino también con respecto a los nuevos sonidos y artistas emergentes que se están dando en los últimos años y manifestó que en la música todo está prácticamente inventado. "Solo se puede hacer algo nuevo si es una fusión de algo. No hemos inventado nada nuevo musicalmente. El reggaeton comenzó con el reggae de Jaimaica. Me interesan muchísimos las raíces, y el ritmo de samba (y de los tambores) tenía un poder comunicativo muy grande", contó.

La cubana afirmó que "la música nos mantiene jóvenes" y, en cuanto a la relación tanto personal como laboral con su marido Emilio Estefan, que "todo lo que se hace con amor, tiene más sentido y llena más a uno". Además, pudimos saber que gracias a la cuarentena ha podido disfrutar de más tiempo junto a sus hijos, una oportunidad que jamás se le había presentado hasta ahora debido a su trabajo.

Del mismo modo, continúa trabajando en otros proyectos, como la versión española del musical On Your Feet!, traduciendo canciones y componiendo; y preparando Red Table Talk, un show con su hija y su sobrina.