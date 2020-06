Katy Perry recuerda el duro momento que vivió durante su ruptura con Orlando Bloom

La vida sonríe a Katy Perry estos meses. La cantante está esperando su primera hija junto a su chico, Orlando Bloom, con quien lleva cuatro años de relación y con quien está compartiendo los momentos más especiales de su vida. Pero lo cierto es que no siempre ha estado tan positiva como en la actualidad. La artista ha recordado en una entrevista para el programa canadiense de radio Q on CBC el mal momento que pasó durante 2017, cuando parecía que todo lo que le rodeaba estaba en su contra.

"No sé si mi sonrisa fue alguna vez completamente mía pero estuve mucho tiempo viviendo de la validación, amor y admiración del mundo, y de repente todo cambió", confesaba, asegurando que en esa temporada "perdió su sonrisa". Un tiempo que coincidió con la salida de su disco Witness, un álbum que no consiguió el número de ventas al que estaba acostumbrada.

La artista sintió que estaba perdiendo éxito y eso le afectó en todos los aspectos. En ese momento, también rompió su relación con Orlando Bloom -su actual pareja-, y nada parecía irle bien, pero, según aclaraba, encontró la salida dando gracias a sentirse agradecida: "Si no hubiera encontrado maneras de sentirme agradecida, me hubiera quedado atascada en la tristeza y probablemente me hubiera rendido".

Aun así, todo pasa, y parece que el 2020 está mostrándole a la de Daisies su mejor cara. Hace unas semanas, enseñaba por primera vez a su pequeña a través de una ecografía junto a una bonita frase donde expresaba sus sentimientos como mamá: “Cuando tu hija no nacida te saca el dedo corazón desde el vientre. Sabes que la vas a querer”, escribía. Además, está ultimando los detalles de su esperado y quinto disco.