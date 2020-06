Nia: “Va a haber canción antes de octubre y me gustaría que fuese bailable”

Hay artistas que han nacido para darlo todo en el escenario, demostrando en cada actuación que ese es el sitio donde tienen que estar y dejándose la piel. Este es el caso de Nia, la joven canaria que ganó la última edición de Operación Triunfo.

Con 26 años, la cantante ha demostrado tener tablas de sobra para trabajar en la industria de la música. ¡Y no nos extraña! Antes de presentarse al concurso, Nia tenía una larga carrera delante de los focos. De hecho, a pesar de su edad, la canaria sabe lo que es el sacrificio de este mundo. ¿La razón? Trabajó durante tres años en el musical de El Rey León.

Ahora, con un contrato recién firmado con Sony Music, Nia se enfrenta a un nuevo desafío: conquistar al gran público con sus canciones. Tiene la voz, tiene talento y una gran capacidad de trabajo. Además, una naturalidad y carisma que pocos cantantes han demostrado tener en sus inicios.

Para charlar sobre este comienzo en la industria musical y de su primer single, 8 Maravillas, Nia se ha conectado este martes 30 de junio a nuestro último LOS40 Live de Instagram. Al otro lado de la cámara ha estado nuestro querido Óscar Martínez.

“Estoy en Madrid, por lo que estoy sufriendo la ola de calor”, dice la canaria nada más conectarse al directo tras unos pequeños problemas de conexión. La joven tiene una sonrisa pintada en la cara y no nos extraña, hace tan solo unas semanas ganó Operación Triunfo. Eso sí, todavía no ha podido celebrarlo como es debido: “¿Qué fiesta iba a hacer? ¡Si no se podía! Nos trajeron patatas, refrescos y me bebí una cerveza. Un grupito nos quedamos en Barcelona para celebrarlo”.

Por supuesto, algunos compañeros de otras ediciones no dudaron en felicitarla por su victoria: “Me ha escrito Ricky, Raoul, Famous, Lola índigo… no sé, seguramente me habrá hablado alguien más, pero no me acuerdo ahora mismo porque soy un desastre”.

El premio del concurso son 100.000 euros, eso sí, todavía no los ha podido ver: “Me he gastado mus ahorros, porque el dinero todavía no me ha llegado”. Cuando le llegue el ingreso, Nia asegura que no tiene nada pensado: “Locura ninguna, me gustaría poder disfrutar este verano, si me deja el curro, y pegarme unas buenas vacaciones. También me gustaría ayudar a mis abuelos y poco más.”

De todas aquellas personas que pasaron por la misma experiencia que ella, Oscar le ha preguntado con cuál le gustaría colaborar: “Pues mira, de la edición anterior con Alba Reche, Natalia o Alfonso, que ha tenido algo que ver con 8 Maravillas. De la de 2017, con Lola que me encanta un montón o Aitana. Ricky también me encanta un montón”.

Nueva música

Con Sony Music y Must Producciones atrás, Nia ya ha empezado a trabajar en nueva música. La canaria asegura que lo que vamos a escuchar próximamente “va a ir por lo latino”, aunque quiere experimentar con otros sonidos.

Durante estos días, en su cuenta de Instagram, hemos podido ver a la cantante rodeada de productores. “He estado con distintos compositores y productores, estamos empezando a componer con otras ideas para ver qué sale”, explica la canaria.

Además, parece que no habrá que esperar mucho para poder escuchar un nuevo single de Nia. “Va a haber canción antes de octubre”, comienza diciendo la cantante con una sonrisa cuando le ha preguntado Óscar cuándo lanza nuevo single. “Estoy currando mucho y no lo estoy diciendo para crear hype ni nada”, asegura.

Para su próximo proyecto, Nia quiere seguir apostando por los ritmos latinos cargados de ritmo: “A mí me gustaría que lo siguiente que sacase sea para bailar porque estamos en verano y a mí me gusta moverme. Pero también habrá baladas, eso seguro”.

¿Colaboración con Lola índigo?

Canta, baila y ha salido de Operación Triunfo… es inevitable pensar en Lola índigo con este historial. Sobre todo, teniendo en cuenta que comparten mismo mánager: Magí Torras. Óscar ha querido saber si le gustaría trabajar con Lola en algún momento. ¡Y ella lo tiene claro!

“Me molaría un montón. Aunque no fuese un tema juntas, pero coincidir en algún concierto y bailar aunque sea. Que me invite. Yo de estrella, que conste (ríe). Cuando ella vino en la última gala de OT nos quedamos flipando: cómo baila, cómo canta y cómo habla. Tiene un montón de rollo. Ella es muy fuerte”.