Hwa Sa (MAMAMOO) publica ‘Maria’: mira el vídeo y la letra

La-li-le-lu-lai, la-la-li-le-lu-lai

La-li-le-lu-lai, la-la-le-lu-lu-lai



Yogeul hado meogeo chehaesseo hado (hado)

Seoreowodo eojjeogesseo I do (I do)

Modudeul miwohaneura aesseonne

Nal muneotteurimyeon

Babi doena (ay)



Oerowoseo eotteokae

Miummajeo samkyeosseo

Hwanael himdo eopseo

Yeoyudo eopgo (uh uh)

Mwo geuri anikkowa

Gadeon gil geunyang ga

Waedeul geurae seoreopge



Maria maria

Neol wihan mariya

Binnaneun bamiya

Neol goeropijima

O maria neol wihan mariya

Mwo hareo adeungbadeunghae

Imi areumdaunde



(Yeah) Oh na ah ah

(Yeah) neol wihan mariya

(Yeah) Oh na ah ah

(Yeah) areumdawo maria



No frame, no fake

Jikkeun jikkeungeoryeo (ay)

Haneureun haneulsaek saneun ge da ppeonhae (ay)

Naega gal gireun naega bakkuji mwo

Wigineun gihoero da bakkuji mwo

Guji uneun kkori bogo sipdamyeon

Yetda nunmul



Oerowoseo eotteokae

Miummajeo samkyeosseo

Hwanael himdo eopseo

Iyudo eopgo (uh uh)

Maeumeul deoreopijima

Tarakagien ajik illeo



Maria maria

Neol wihan mariya

Binnaneun bamiya

Neol goeropijima

O maria neol wihan mariya

Mwo hareo adeungbadeunghae

Imi areumdaunde



(Yeah) Oh na ah ah

(Yeah) neol wihan mariya

(Yeah) Oh na ah ah

(Yeah) areumdawo maria



La-li-le-le-lei, lo-la-li-le-le-lei

La-li-le-le-lo, lo-la-le-lu-lo-lai



Maria maria

Neol wihan mariya

Binnaneun bamiya

Neol goeropijima

O maria neol wihan mariya

Mwo hareo adeungbadeunghae

Imi areumdaunde



(Yeah) Oh na ah ah

(Yeah) neol wihan mariya

(Yeah) neol wihan mariya

(Yeah) areumdawo maria