Damian Lillard, portada de NBA 2K21 para la actual generación de consolas

NBA 2K21 contará con dos versiones del juego; una versión para la generación actual de consolas, y una versión para la nueva generación de consolas. La versión para la nueva generación estará creada desde cero para aprovechar al máximo la increíble potencia, velocidad y tecnología de las consolas de nueva generación.

2K Games ha revelado hoy el primero de sus tres atletas de portada. El cinco veces All-Star de la NBA y jugador de Portland Trail Blazers Damian Lillard ha sido el elegido para ser la portada de NBA 2K21 en todas las plataformas de generación actual.

Dame D.O.L.L.A. Logo Lillard. Sub Zero. Pocos jugadores igualan su versatilidad en la cancha, y muchos menos dominan los últimos minutos de un partido ajustado como él: ¡Dame Time! Damian Lillard no sólo destroza a sus rivales sobre la pista, también visita el estudio musical con frecuencia para grabar sus propios temas, y esta versatilidad encaja perfectamente con el lema de este año para NBA 2K21: Este juego lo es todo.

"Este es un momento especial en mi carrera en la NBA", dijo Lillard. "He sido fan de NBA 2K durante años y me encanta cómo representan todos los aspectos de la cultura del baloncesto. He jugado a 2K toda mi vida y me siento honrado de unirme a otros grandes de la NBA que han estado en la portada. Estoy agradecido a todos mis fans, y no veo la hora de que todo el mundo pueda jugar a 2K21 cuando esté disponible".

Como atleta de portada de NBA 2K21 para las plataformas de generación actual, los jugadores de todo el mundo verán a Lillard haciendo un espectacular mate en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC y Google Stadia.

"Hay muchos grandes jugadores en la NBA de hoy, pero Damian Lillard ha hecho un trabajo espectacular representando la generación actual de superestrellas NBA", declaró Alfie Brody, Vicepresidente de Marketing de NBA 2K. "Por su influencia cultural, éxito musical, liderazgo fuera de la cancha y dominio dentro de ella, es perfecto para nuestra portada de NBA 2K21 en la actual generación de consolas; es un honor contar con él".

NBA 2K y Lillard también colaborarán a través de 2K Foundations renovando un espacio para la comunidad local en su ciudad natal de Oakland, California. 2K Foundations es el programa solidario de 2K que apoya comunidades necesitadas revitalizando canchas de baloncesto y centros comunitarios en todo el país.

2K anunciará el miércoles 1 de julio el atleta de portada de NBA 2K21 para las plataformas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X. Se anunciarán más detalles, incluida la fecha de lanzamiento y el precio, cuando comiencen las reservas del juego, este jueves el 2 de julio.