Michael y Janet Jackson, Lady Gaga y Beyoncé, Sheeran y Bieber: éxitos del pasado que fueron Nº1 esta semana

A veces nos da la sensación de que la moda de los dúos es reciente, pero si nos subimos a La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola nos daremos cuenta de que hace ya 25 años una colaboración explosiva triunfó hasta llegar al número uno de la lista. Esta semana, en 1995, Michael y Janet Jackson se encaramaban a lo más alto con Scream, un tema espectacular que venía acompañado, además, de un tremendo vídeo futurista.

Esta misma semana, en años anteriores, también coronaron LOS40 dúos importantes. Así, en 2010 fueron Lady Gaga y Beyoncé quienes lograron el primer puesto con Telephone. Y el año pasado, fueron Ed Sheeran y Justin Bieber quienes hicieron lo propio con I don't care, single que, como recordarán los oyentes más fieles (o con mejor memoria), entró directo al uno en el chart, donde estuvo tres semanas.

También nos acordamos esta semana de Jason Derulo, que fue número uno hace cinco años con Want to want me, y de Lara Fabian, que lo logró en 2000 con I will love again. Nacida en Bélgica, aunque afincada en Canadá, Fabian destacó por su impactante torrente de voz, al que supo dar cauce con temas de dance pop como este. En el vídeo de la parte superior puedes disfrutar de los vídeos de estas canciones inolvidables.