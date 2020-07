Leire Martínez: “Hoy me ha pasado algo que me ha dejado con los pelos de punta y emocionada”

Durante esta cuarentena la nostalgia ha estado muy presente. Tanto tiempo en casa y horas disponibles ha hecho que muchos redescubran viejos recuerdos que el día a día los tenía aparcados y olvidados. Y esos reencuentros con el pasado nos han dejado más de una sorpresa. La de Leire Martínez no la ha encontrado en casa, sino que le ha llegado por redes sociales. “Hoy me ha pasado algo que me ha dejado con los pelos de punta y emocionada”, comenzaba explicando la cantante de La oreja de Van Gogh.

Y claro, con semejante afirmación, nos ha entrado la curiosidad. “La niña de la foto soy yo, hace más de 30 años. Por aquel entonces algún verano lo pasé en #Corella un pueblo de la ribera Navarra en el #HotelGranParaiso (creo que se llamaba así)”, cuenta sobre la foto que ha compartido.

Y no ha dudado en compartir sus recuerdos de aquellos veranos de infancia: “Recuerdo muchos niños de edades diferentes, que nos juntábamos en pandilla y disfrutábamos como enanos. Comíamos regaliz de palo que desenterrábamos al lado de la piscina del hotel, reíamos, nos bañábamos a todas horas, jugábamos, vivíamos aventuras, quedábamos en el salón de la tv para ver los conciertos que emitían de @madonna y todo era buen rollo y diversión, incluso cuando Antero (uno de los dueños del hotel) nos reñía por no comer o haber liado alguna... 😅”.

Sin duda, fueron buenos momentos que le han dejado un bonito recuerdo y todo gracias a una persona con la que compartió aquellos días: “La cosa es que el otro día alguien me escribió para preguntarme si yo veraneaba allí. Contesté que sí. Y hoy me ha escrito otra vez para contarme lo siguiente: ‘Aúpa Leire. Ya nos imaginábamos que eras tú, desde que te vimos en Factor X, jeje. Nosotros veraneábamos allí todos los años y me acuerdo que coincidimos un año que viniste con tu aita. Yo soy mayor que tú, pero andábamos todos los txabales juntos y a nuestro aire. En mi cumple os teníais que ir, pero tu aita dijo que querías darme un regalo pk estabas mucho conmigo. Ha estado en casa de mis aitas desde entonces. Mira que majaaa’”.

Sin duda, saber que alguien de tu pasado te sigue teniendo presente, es para emocionarse y Leire lo ha hecho y no ha tenido ningún reparo en confesarlo: “Me he emocionado mucho. Alguien a quien no veo desde entonces y con quien tuve contacto solo durante unos días de verano, ha guardado todo este tiempo esta foto que yo le regalé. No es increíble???? Millones de gracias @paualbizu y a tu familia!!! 😘😘😘😘😘”.