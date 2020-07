Jennifer Aniston hace un alegato en favor de las mascarillas que aplaude medio Hollywood

Nuestro mundo ha cambiado con el coronavirus. Poco a poco nos vamos adaptando, pero es un escenario tan inédito que todavía hay muchas reticencias. Uno de los cambios más visuales que hemos experimentado es el del uso de las mascarillas. Ha habido mucho debate en torno a este tema. ¿Cuáles usar? ¿Debe ser obligatoria? ¿Realmente sirve de algo?

El caso es que, de momento, los que saben del tema coinciden en recomendarla y será por algo. Pero no todo el mundo acaba de incorporarlas a su uso diario. Jennifer Aniston lo tiene claro y se ha propuesto concienciar al mundo entero.

Por eso ha acudido a las redes sociales para hacer un alegato en favor de su uso: “Entiendo que las mascarillas son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no crees que es peor que las empresas cierren ... se estén perdiendo empleos ... los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? Y este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”.

La actriz es consciente de que no todo el mundo opina como ella y por eso, todavía hay mucha gente que no la utiliza. “Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto. PERO aún, hay muchas personas en nuestro país que se niegan a dar los pasos necesarios para aplanar la curva y mantenerse seguros. Las personas parecen preocupadas por sus ‘derechos quitados’ al pedirles que usen una mascarilla. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate 🙏🏼”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston) el 30 Jun, 2020 a las 2:18 PDT

No debería, pero, desafortunadamente, lo es por eso, ha querido cerrar su discurso con una sola petición: “Si te importa la vida humana, por favor ... solo #wearadamnmask 😷 y anima a los que te rodean a hacer lo mismo ❤️”.

Medio Hollywood ha aplaudido y apoyado sus palabras. Compañeras e, incluso, su ex, se han pronunciado a su favor.

Courteney Cox: Yep! ♥️

Reese Whiterspoon: Exactamente

Julia Roberts: 🙌🏼♥️🙌🏼

Drew Barrymore: PERFECTAMENTE DICHO y ¿podrías ser más hermosa? Guau

Justin Theroux: 👏🏼 👏🏼 👏🏼 😷

Rita Wilson: Es muy fácil de hacer

Olivia Wilde: 👏👏👏👏👏

Matt Bomer: 👏🙌🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Ashley Benson: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Kevin Bacon: Justo 🙌

Orlando Bloom: 🙏💪✊💛