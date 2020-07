Paula Echevarría publica una foto sin maquillaje ni filtros y muchos coinciden en lo mismo

Paula Echevarría, además de actriz, es una influencer de tendencias que nunca deja de sorprendernos. Estamos más que acostumbrados a ver sus posados para mostrarnos los outfits que tanto ayudan a muchas a combinar y estar al día de lo que se lleva o no. Siempre lo hace de una manera más natural, pero es que, su última foto, se lleva la palma en este sentido.

“#NoFilters 〰️#NoMakeUp 〰️ Just me”, escribía junto a una foto suya en la que podemos verla sin gota de maquillaje ni ninguno de esos filtros que tanto abundan en las redes sociales. Ha decidido mostrarse tal y como es, como normalmente te encuentras a todo el mundo cuando está tomando el sol.

Y es que Echevarría está de vacaciones en su tierra, en Candás. Este verano tan peculiar, lo mejor es tirar de los orígenes, aunque es algo que ella, al margen de coronavirus, es algo que hace todos los años. No se puede estar más orgullosa de la tierra como ella lo está de Asturias.

Está disfrutando de unos días de relax y, de vez en cuando, un poco de sol. Desde allí sigue compartiendo sus posados, pero también deja hueco para momentos como estos en los que es más ella que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 30 Jun, 2020 a las 6:10 PDT

“La más guapa del mundo 😍❤️”, comentaba Miguel Torres. Pero claro, es su chico, dirán muchos que no verán mucha objetividad en estos piropos. Pero el ex futbolista no es el único que ha puesto de manifiesto la belleza de la actriz. Es algo en lo que han coincidido muchos que han asegurado que así, está incluso mejor. Para que luego digan que entre las mujeres hay mucha envidia.

Maribel Verdú: Mucho mejor 😉

Cristina Pedroche: ❤️❤️❤️

Eva González:

Marta Hazas: 😍

Bibiana Fernández: Guapa 🌹

Pablo Rivero: Bellezón ❤️

Marta Carriedo: Guapisima😍

Elena Tablada: Divina y natural

Sara Sálamo: 😍😍