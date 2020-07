¿Qué ha sido de Dominic Monaghan, estrella de ‘El señor de los anillos’ y ‘Perdidos’?

Durante un tiempo Dominic Monaghan fue un rostro muy popular en nuestros televisores. Su paso por Perdidos lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la ficción de ABC. Allí interpretó a Charlie Pace, el joven rockero adicto a las drogas con múltiples inseguridades y una enorme falta de autoconfianza que nos dejó el corazón roto tras aquella escena del Not Penny's Boat al final de la tercera temporada.

Pero poco antes de embarcarse en el rodaje de más de setenta episodios de Perdidos, Monaghan se labró una descomunal reputación en el cine tras interpretar a Meriadoc Brandigamo (Merry) en la trilogía de El señor de los anillos, donde fue uno de los cuatro hobbits de la Comarca que acompañaron a Frodo Bolsón (Elijah Wood) en su periplo hacia Mordor para destruir el poderoso anillo de Sauron

Muchos estábamos acostumbrados al rostro virginal y los rizos de oro que caracterizaban a Merry, y por eso nos sorprendió tanto su transformación en Lost, donde pasó a ser aquel atormentado guitarrista de Drive Shaft adicto a la cocaína que nos acompañó a lo largo de 74 episodios entre 2004 y 2010. Charlie fue una especie de alter-ego de Monaghan: él mismo reconoció que sufrió una profunda depresión al dejar Nueva Zelanda tras concluir el rodaje de El señor de los anillos e irse a vivir a Los Ángeles junto a Elijah Wood, su compañero de reparto.

¿Pero qué pasó después de Perdidos? Monaghan le pilló el gustillo a la televisión y volvió como personaje recurrente para la serie FlashForward, en la que interpretó al arrogante Simon Campos en 18 episodios. También apareció junto a Megan Fox en el videoclip de Eminem Love the Way you Lie, todo un salto en su carrera.

Luego probó suerte en la fallida serie Goodnight Burbank, que no pasó de los siete episodios. Misma suerte que corrió The Unknown, que él mismo protagonizó junto al sueco Michael Nyqvist (Los hombres que no amaban a las mujeres) pero que no renovó para una segunda temporada por falta de audiencia.

Quizás su momento de mayor éxito tras Perdidos y El señor de los anillos fue la serie documental de la BBC Wild Things with Dominic Monaghan, en la que el actor viajó durante tres temporadas (20013, 2014 y 2016) a lugares exóticos para buscar criaturas escurridizas que a duras penas entran en contacto con el ser humano. De tiburones asesinos a violentas serpientes: Monaghan se atrevió con todo, y en más de una ocasión se llevó un buen susto.

Sin embargo, la estrella de Hollywood y la promesa de grandes personajes se fue apagando progresivamente. Tuvo papeles en películas mediocres como The Millionaire Tour o Soldados de fortuna, donde compartió pantalla de nuevo con Sean Bean (Boromir en El señor de los anillos). Ninguna de ellas consiguió relanzar su carrera artística delante de las cámaras. Y aunque tuvo un breve personaje en Star Wars: El ascenso de Skywalker (el historiador Beaumont), no fue relevante para la trama.

Actualmente prepara dos películas, pero no tenemos ni idea de cómo funcionarán. Se trata de Last Looks (Últimas miradas), un policiaco protagonizado por Mel Gibson y Charlie Hunnam sobre un agente retirado que se ve inmerso en la investigación paralela de un nuevo crimen; y Rajah, biopic sobre el explorador británico James Brooke (Jonathan Rhys Meyers), que se convirtió en el rey de Sarawak (actualmente perteneciente a Malasia), donde reinó como el primer rajá (rey indio) blanco de la historia.