Rafa Mora aprueba el examen de acceso e irá a la universidad

Rafa Mora se ha convertido en uno de los colaboradores titulares de Sálvame. Sin embargo, el valenciano no quiere estar allí solo por haber sido tronista en Mujeres y hombres y viceversa y concursante de Supervivientes. Su compromiso con el programa de Telecinco es tan grande que ha decidido hacer la carrera de Periodismo.

Rafa se ha sometido estas últimas semanas a la prueba de acceso a la universidad, compaginando su trabajo en Sálvame con sus estudios y al final tanto sacrificio ha merecido la pena. Este martes, Kiko Hernández anunció en el programa que Rafa Mora ha aprobado todo con un 7,28 de media. Además, su compañero ha desvelado que ha sacado un 10 en Geografía y un 9 en Lengua.

"Lo hace por orgullo, porque para trabajar ahora no lo necesita", comentó Laura Fa, también colaboradora de Sálvame. Por su parte, Paz Padilla reconoció el mérito que tenía lo que había conseguido: "Me encanta que a sus 37 años siga formándose y también me encanta porque ha callado muchas bocas. Hubo mucha gente en redes sociales que decían que no se qué y que no se cuándo…Lo más importante en al vida es seguir creciendo. Orgullosa de mi Rafa".

Rafa Mora, estudiante de Periodismo

Todavía no se sabe en qué universidad estudiará Rafa Mora, pero sus compañeros creen que no tendrá problema con la nota media que ha obtenido en la prueba de acceso. De esta manera, el extronista empezará en octubre la carrera de Periodismo y dentro de cuatro años, si todo va según lo previsto, saldrá graduado y podrá ejercer de periodista. ¿Se dedicará a la prensa rosa u optará por otra especialidad?