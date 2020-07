Juan Antonio de ‘OT 2017’ comparte una foto a punto de ser padre

“Tenía muchas ganas de deciros esto. No aguantaba más… ¡Vamos a ser papás!”, escribía el pasado mes de febrero Juan Antonio, uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017. El cantante anunciaba que su pareja, Zaira Borja, estaba embaraza. Será el primer bebé para los jóvenes, que llevan casados desde 2016.

Aunque gran parte del embarazo, Zaira y Juan Antonio lo han pasado confinados. Parece que estos días, la pareja ya está haciendo vida familiar y preparando las últimas cosas para la llegada del nuevo miembro. Cuando solo queda un mes para que Zaira salga de cuentas, Juan Antonio ha compartido una preciosa foto donde aparece besando el vientre de su chica.

“No sé cómo explicar lo que siento… Solo puedo decir que es incomparable con todo lo que he vivido”, ha empezado a escribir el ex triunfito junto a la foto. “Hoy empieza la cuenta atrás más importante de nuestras vidas y aún no me lo puedo creer. Voy a ser padre”, ha continuado escribiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🎤 JUAN ANTONIO (@juanantonioficial) el 1 Jul, 2020 a las 5:41 PDT

Y es que la espera, sobre todo para una madre y un padre primerizos, siempre es larga. Pero ya no queda nada, y seguro que en nada estamos dando la noticia de que Juan Antonio se convierte en el primer papá de su edición de Operación Triunfo.

La imagen que ha compartido el bilbaíno no es, ni mucho menos, la primera que sube junto a su mujer embarazada. El pasado 2 de abril, con motivo de su cumpleaños, compartió una bonita foto junto a Zaira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🎤 JUAN ANTONIO (@juanantonioficial) el 2 Abr, 2020 a las 3:14 PDT

En la imagen, donde vemos a la chica ya en avanzado estado de gestión, aparece sonriendo y disfrutando del día especial, aunque lo hubiesen tenido que celebrar solos debido al confinamiento.

“Ya son 26. Jamás en mi vida creí que cumpliría años en medio de una cuarentena, pero bueno…a pesar de no tener a toda la gente que me gustaría, tengo la suerte de compartirlo con la mujer más hermosa y con el mejor regalo que nadie podría hacerme en camino”, escribió el joven.