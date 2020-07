BLACKPINK obtiene cinco títulos en el Libro Guinness de los Récords con ‘How You Like That’

Ya lo hicieron con Kill This Love y la historia se repite con How You Like That. BLACKPINK ha tocado de nuevo el éxito con su nuevo lanzamiento. Su último sencillo, que adelanta los sonidos del álbum que verá la luz en septiembre, ha revolucionado las redes sociales, las plataformas digitales y las listas de éxitos.

Vio la luz el pasado 26 de junio, y desde entonces ha reunido más de 174 millones de reproducciones. Se dice rápido, ¿verdad? Pues así de rápido también han conseguido sumar cinco títulos del Libro Guinness de los Récords a su lista de certificaciones.

Y es que en las primeras 24 horas superó los 86,3 millones de visualizaciones, una cifra que muchos artistas no conseguirían alcanzar ni en sus mejores sueños. Esto les ha llevado a la obtención del título al Vídeo más visto en las primeras 24 horas, al Videoclip más visto en las primeras 24 horas y al Videoclip de K-Pop más visto en las primeras 24 horas. Tres logros que antes estaban en manos de la exitosa boyband BTS.

Pero no todo quedó ahí. El vídeo musical de How You Like That se estrenó en directo tras una larga y tendida charla con sus protagonistas. Esto le convirtió en el Vídeo que más espectadores ha reunido en una premiere en Youtube y en el Videoclip que más espectadores ha reunido en una premiere en Youtube.

Y es que si ha algo que BLACKPINK ha demostrado es que no hay récord que se le resista. De hecho, también se han convertido en el grupo femenino más seguido de Spotify y la banda que más suscriptores ha reunido en Youtube, superando a One Direction. Y eso que aún no han publicado su nuevo álbum...