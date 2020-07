Así suenan los primeros acordes de ‘Cuando tú te vas’, la nueva canción de Mireya Bravo

Mireya Bravo ya ha preparado todo para enseñarnos nueva música. La cantante está a dos días de sacar una canción con la que estrena el verano y de la que, quizás, nos vuelva a enseñar la esencia que enamoró a miles de personas en OT 2017.

Este viernes, 3 de julio, sale a la luz Cuando tú te vas, un tema pop del que ya nos ha enseñado sus primeros acordes y con la que da el pistoletazo de salida a lo que podría ser su segundo disco. Una canción que habla de "esos momentos en los que, aunque estemos junto a nuestra pareja, nos sentimos en soledad", y que define como "una letra que juega con las contradicciones con las que luchamos en una relación amorosa".



Cuando tú te vas sale dos años después de que Mireya lanzase su primer trabajo: Tu reflejo, un álbum debut que vio la luz pocos meses después de terminar sus andadas por el reality game de TVE y donde podemos encontrar canciones como Corazón Vendío o Mentiras de Papel.

Así, está muy orgullosa de la nueva aventura musical en la que se sumergirá este viernes: "Daros las gracias por el grandísimo apoyo que estoy recibiendo, por estar siempre al pie del cañón y por caminar conmigo de la mano. He puesto muchísimo cariño en este proyecto, me he sacrificado muchísimo, he dado todo de mi para que lo podáis tener en vuestras manos... Después de tanto tiempo, tanta lucha y tanto trabajo lo podéis tener.¡Millones de gracias por todo!", agradecía en sus redes sociales.