Estreno: Mira el vídeo de ‘LO BUENO’ de Soraya y Bombai en exclusiva en LOS40.COM

Hay veces que perdemos la sonrisa

por andar con tanta prisa

de vivir nos olvidamos

A veces enredamos nuestra vida

Cuando siempre la salida

la tenemos en las manos

Busca donde guardar los miedos

hecha «pa un lao» los malos tiempos

lo que pasó ya se pasó

ahora viene lo bueno

ahora viene lo bueno

ahora viene lo bueno

Si tú estás conmigo levántate

Y sin parar bailemos

Y luego amanecemos

Que ahora viene lo bueno Oh oh oh, oh oh oh

Y luego amanecemos

que ahora viene lo bueno

Cuando te falte una gota de aliento

Busca tu gente, viaja muy lejos

Toma un segundo y respira muy lento.

El que lo vive lo sabe

Las cosas simples siempre tienen la clave

Lo que no mata a ti te vuelve más grande

Es lo que vale, es lo que vale

Busca donde guardar los miedos

Hecha «pa un lao» los malos tiempos

Lo que pasó ya se pasó

Ahora viene lo bueno

Ahora viene lo bueno

Ahora viene lo bueno

Si tú estás conmigo levántate

Y sin parar bailemos

Y luego amanecemos

Que ahora viene lo bueno

Oh oh oh ,oh oh oh

Y luego amanecemos

Que ahora viene lo bueno

Ya viene lo bueno oh oh

Ya viene lo bueno oh oh

Ya viene lo bueno oh oh

Ya viene lo bueno oh oh

Ya viene lo bueno oh oh

Ya viene lo bueno oh oh