David Otero comparte su reflexión tras ver lo que sucede en la calle

“No lo entiendo... tu?”. Lo que no puede entender David Otero es lo que se ha encontrado en la calle cuando ha salido tras el estado de alarma. Él ha sido uno de los que ha ido compartiendo su diario de bitácora durante la cuarentena y siempre ha hecho un llamamiento al sentido común, la solidaridad y la empatía con los demás. Ha apostado por la seguridad y la conciencia social ante un virus que ha arrasado el mundo entero… y sigue.

Por eso, le cuesta tanto entender el olvido de muchos que se pasean por las calles sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad. “Veo las imágenes de gente aglomerada en la calle, sin mascarilla, sin distancia, abrazados, de fiesta y pienso... alguno de ellos tendrá un familiar cercano sanitario? Habrán perdido a algún ser querido sin poder despedirse? Habrán luchado con todas sus fuerzas contra el COVID?”, se preguntaba.

Él mismo se contestaba porque parecer que lo tiene claro: “Seguramente no. Habrán perdido todo lo que invirtieron en un negocio que se truncó x la pandemia? Habrán llorado x el pasillo de su casa viendo la magnitud de lo que pasaba sin poder hacer casi nada? Habrán tenido que conciliar sin casi tiempo para nada más que educar y trabajar?”.

Más preguntas que reflejan lo que él ha estado viviendo y sintiendo en estos meses tan duros para todos y que parece que a algunos no les toca ni de cerca. Sus palabras han recibido multitud de apoyos y aplausos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Otero (@davidoteromusic) el 1 Jul, 2020 a las 2:00 PDT

“Soy enfermera y he trabajado en la UVI con estos pacientes, me he dejado la piel y me he jugado mi propia salud, y es triste y desconsolador ver que la gente si no ha tenido un fallecido cercano o es sanitario como yo no se ha enterado de nada. Una triste pena”. Esta era una de las respuestas que recibían sus preguntas y que no ha dudado en retuitear.