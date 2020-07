Dafne Fernández vuelve a generar un debate sobre su delgadez y no duda en responder

Después de publicar varias fotos en bañador refrescándose en la piscina, Dafne Fernández se ha vuelto a vestir para regresar a la ciudad y sufrir el gran calor del asfalto. “Madre mía... volver del campo y toparse con los 40º de la ciudad... cómo lo estáis llevando vosotrxs!? 😅☀️”, preguntaba en redes.

Y debe ser que sus seguidores son muy gallegos porque le han contestado con otra pregunta y es que cualquier detalle que tenga que ver con ella suscita interés, desde su pelo a las sandalias que lleva.

“Dafne, el pelo oscuro te queda mejor. Te hace la cara más bonita, para mi gusto. Así también estás guapa, pero te veo más cara de Ángel con el pelo oscuro 😘”, le decía una usuaria. “Quería cambiar y probar! Siempre seré morena 😍”, respondía ella.

También ha llamado mucho la atención su outfit. Le han preguntado de dónde son las sandalias, el vestido y el bolso. En cuanto al calzado, “de Zara de hace mil temporadas”. El vestido camisero es del mismo lugar, “de Zara, me lo compré en estas rebajas”. Y no podía faltar el bolso, “es de @amorboho.official 😉”, explicaba.

También había quien la reprochaba que no parecía ella. “Voy cumpliendo años, pero no me quejo”, contestaba la actriz. Y es que su aspecto físico siempre ha llamado la atención. En muchas ocasiones se ha puesto en cuestión su supuesta extrema delgadez. Y ahora no iba a ser diferente: “Si comes más, mejor y más guapa😃”.

Este era el comentario de un seguidor para el que Dafne tenía respuesta, de esas educadas y con sentido del humor: “Más!? Soy de buen comer, es mi vicio y mi placer 😋😋😋”. Pero, como suele ocurrir, el debate se ha quedado abierto. “Por qué supones que una chica delgada no come lo suficiente? Que hartura que la gente (hombre y mujer) afirméis eso sin ningún tipo de razón”, recriminaba otra seguidora al que ha sacado el tema.