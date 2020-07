Mónica Hoyos tiene una okupa y no encuentra solución

Estamos atravesando una situación muy complicada tanto sanitaria, como social, como económica. Y eso está llevando a que haya gente que esté tomando decisiones radicales como ocupar casas ajenas. Parece ser que no es el caso de la inquilina de Mónica Hoyos porque sus impagos vienen de antes de la cuarentena.

"Tengo una inquilina que no me paga, por lo que ya se convirtió en okupa en mi casa, le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso, no contesta a los burofaxes, ni a las llamadas... ¿y sabéis a quien protege la ley?", escribía indignada en redes para denunciar la situación.

Su inquilina entró a ocupar su casa en enero de 2019 y en noviembre dejó de pagar, “actualmente me debe aproximadamente unos 6000 euros”. La mediática peruana, que desapareció de la tele tras su pasar por Supervivientes el año pasado, asegura que ha intentado solucionar el asunto por medio del diálogo y poniendo su buena voluntad.

"En su momento le dije 'no sé lo que te pasa, pero bueno, vamos a hacer una cosa: no te demando ni te pido que me pagues lo que me debes, pero vete de mi casa'. No quiso llegar a ese acuerdo y al final estamos en este punto", explicaba en una entrevista con El Español.

Desde noviembre del 2019, tengo una inquilina que no me paga,por lo que ya se convirtió en okupa en mi casa, le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso,no contesta a los burofaxes,ni a las llamadas... y sabéis a quien protege la ley ?? — Monica Hoyos (@hoyosmoni) June 29, 2020

El caso es que, finalmente ha tenido que recurrir a la justicia donde tampoco ha encontrado solución. "Esto es una forma de robo. Somos el único país de Europa con este tipo de leyes que protegen a los okupas y no entiendo la razón. Esto nada tiene que ver con los colores políticos, se trata de justicia y de defensa de todos los que trabajamos por tener algo", reflexionaba.

Está claro que la ex mujer de Carlos Lozano está indignada con la situación y la poca ayuda que está recibiendo: "Sigo pagando el IBI, la comunidad de vecinos, el agua... y sin recibir nada por una casa que es mía, es totalmente injusto".