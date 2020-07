Amor Romeira: Acude a ‘Sálvame’ para desvelar detalles de las fiestas de futbolistas

En esto del corazón hay temas cíclicos que, por temporadas, van apareciendo y desapareciendo. Uno de esos temas son las supuestas fiestas de futbolistas en las que pagan a chicas conocidas del mundo televisivo para que asistan y lo que surja.

Amor Romeira, una concursante de Gran Hermano que está metida en todos los salseos, ha acudido a Sálvame para desvelar algunos detalles de estas fiestas. Ha asegurado que, desde que empezó a ser conocida, ha recibido proposiciones de más de cien futbolistas de primera división, aunque considera que “más que esas chicas de acompañante o imagen, yo creo que he sido más amante. Yo he estado con futbolistas, pero porque a mí me ha apetecido estar con futbolistas”.

La han invitado a muchas de estas fiestas, aunque reconoce que nunca lo ha hecho directamente el deportista: “Me han propuesto ciertas cosas otras chicas, chicas que son conocidas que han trabajado conmigo me han dicho de ir a x eventos, de ir a x lugares, de ir a x barcos… me dicen, ‘oye, fiesta de 3 amigos futbolistas, este es el presupuesto que hay, ¿te apetece venirte?’”.

No ha dado nombres, pero sí ha asegurado que chicas de Mujeres y Hombres y Viceversa han pasado por estas fiestas y que, incluso, una periodista de Telecinco. Le ha desvelado su identidad a Kiko Hernández y algún colaborador del programa que se han quedado atónitos.

La canaria ya había pasado el fin de semana por Socialité para explicar que “cada vez que a un futbolista le apetece hacerlo lo organiza de forma privada y en una casa y llaman a actrices, famosas de televisión, influencer de Instagram...”. También habló de cifras, “pueden llegar a cobrar unos 800-900 euros en planes como cruceros en los que pasas el día con ellos”.

El martes también acudía a Sálvame Efrén Reyero que fue tronista y futbolista. Aseguró que acudían a él como reclamo para que acudieran chicas a esas fiestas. “O invitamos a chicas que se vengan de buen rollo o pagamos a otras chicas para que estén, lo que pueda surgir es otra historia”, aseguraba.

Además, en su caso, sí que dio algún nombre: “Sé que Oriana ha estado en fiestas, no sé si ha ido cobrando, o no, o ha ido porque quiere”. otro que ha dado nombres es David Flores que ha asegurado que le han contado que Fani conoció a Christofer en una de estas fiestas en un chalet. ““A raíz de ahí, Christofer se queda pillado y comienzan su relación”, explicaba.

Este tema ha sido recurrente en muchas ocasiones, pero siempre se ha mantenido el anonimato. Ahora ha resurgido porque el programa asegura que tiene un vídeo que muestra la deslealtad de un futbolista con su mujer. Kiko Matamoros ha dicho que se trata de un jugador que ya no está en activo pero que era internacional y no le ha resultado extraño.

Eso sí, ha asegurado que no se trata de Guti, gran amigo suyo.