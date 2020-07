Muchos de las voces que hemos visto en la academia de Operación Triunfo, si indagamos, podemos verlas en otros realities anteriores. Nerea, Raoul, Cepeda y Natalia Lacunza, entre otros, estuvieron en La Voz, Amaia en El número 1, y Roi Méndez participó en un concurso de Disney Channel. Algo que él mismo ha querido recordar en las historias de Instagram. ¿Te acordabas?

Disney Channel, cuando el mundo entero solo hablaba de Camp Rock y los Jonas Brothers, celebró My Camp Rock, un concurso para niños y adolescentes donde competían por convertirse en ganador cantando alguna de los temas de la película. Con el pelo a lo Justin Bieber en 2010, una guitarra eléctrica y unos amigos, el gallego se presentó al concurso de adolescentes que presidía el canal infantil hace 11 años. El cantante, bajo el nombre de Frab Fly, interpretaron la famosa This is me que Demi Lovato y Joe Jonas protagonizaban en la primera película.

Roi Méndez recuerda su irreconocible paso por Disney Channel

La banda de Roi no consiguió ganar el concurso porque la vencedora fue... ¡Lucía Gil! Ese mismo año, una pequeña Lucía de 10 años ya demostraba al mundo su vozarrón por televisión convirtiéndose en ganadora del programa. Aun así, nos dejaron un dúo que ronda por YouTube y que, si ves, seguro que te quedas alucinando. ¡Como han cambiado!

Por lo pronto, el de Aviones de papel ha preguntado a sus seguidores de Instagram si quieren que suba el video completo del concurso, y nosotros ya lo estamos esperando.