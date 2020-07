Nuria Marín recibe amenazas y denuncia la impasibilidad de Instagram

Los famosos de la tele tienen que aguantar que se les critique en redes sociales, pero muchas veces esas críticas derivan en insultos e incluso en amenazas. Esta misma semana, Nuria Marín, presentadora de La casa fuerte en Telecinco, ha compartido en sus redes sociales unos mensajes muy desagradables que ha recibido de un internauta.

"No tengo palabras para describir cómo me siento, pero te digo una cosa: si estuviera en Cataluña te daría una que no te reconocería ni tus familiares, estúpida de mierda. Asquerosa. Bastarda". Estas son las amenazas que recibió Marín por un privado de Instagram.

Evidentemente, la presentadora puso a la red social al tanto de lo ocurrido. Sin embargo, no han hecho nada, y así lo ha denunciado ella en su cuenta oficial: "Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo".

Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo. pic.twitter.com/IjhK9jutzM — Nuria Marín (@nuriasecret) July 1, 2020

Algunos compañeros de profesión han apoyado a Nuria Marín. "Es muy heavy lo de Instagram. No sirve de nada denunciar. Yo lo he hecho con decenas de amenazas e insultos y contestan que no encuentran nada que infrinja las normas de uso", le ha contestado Miguel Frigenti, a lo que Enric Bayón, con quien trabajó en Cazamariposas, ha añadido: "Si necesitas localizarlo es fácil tirar de datos...incluso para enviarle unas flores desde una floristería de unos amigos Albano-Kosovares muy majos. Seguro que cambia de parecer".