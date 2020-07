La tierna foto de Josh Brolin con su hijo Trevor hace 30 años que conmueve a sus fans

No sabemos exactamente de cuándo data la fotografía ni qué edad tenía Josh Brolin entonces, pero intuimos que no llegaba a los 25. Su hijo Trevor nació en 1988, cuando el actor tenía 20 años, y en esa foto el pequeño debe tener entre 2 y 4 años. No más.

El actor, que interpreta a Thanos en la saga de Marvel Los Vengadores, fue el protagonista de No es país para viejos y estuvo nominado a un Óscar a mejor actor secundario por su trabajo en Mi nombre es Harvey Milk, ha dejado de cuadros a sus seguidores de Instagram con esta rareza.

En la foto se le puede ver con el pequeño Trevor Brolin sentado en su regazo, con una enorme guitarra entre manos que Josh le está enseñando a tocar. Una tierna imagen padre-hijo que va acompañada de un emotivo texto de amor hacia su retoño, que hace tan solo una semana cumplió 32 años.

"Eres un monstruo. Yo soy un monstruo. Encontramos monstruos en aquel pequeño apartamento, escondiéndonos entre las pocas sombras que había e imaginándonos a otros monstruos que nos esperaban en algún lugar, quizás incluso en el rellano", arranca el texto.

"Nueva York estaba entonces llena de personajes extraños y viejos que tocaban clásicos en las ventanas de nuestro sótano, Debussy y Beethoven. Te enseñaría décadas de fotos de todas las estaciones de nuestra calle. [...] Siempre ves diamantes en todo, hasta en el carbón. [...] Te quiero por quien eres, chico. Siempre ha sido así".

Ojalá todos los padres desprendieran el mismo cariño y ternura hacia sus hijos. Josh Brolin es un padrazo, además de una de las estrellas más importantes de Hollywood, y Trevor un hombre muy afortunado.