Este personaje de ‘High School Musical’ era gay pero Disney no estaba preparada para revelarlo

Disney no estaba preparada para sacar a Ryan del armario. El personaje interpretado por Lucas Grabeel en High School Musical era homosexual, o al menos así lo previó su director, Kenny Ortega, aunque la factoría del ratón no estaba lista para que se supiera por miedo al efecto que pudiera causar en su público.

Ortega decidió no revelar que Ryan fuese gay, pero sí sugerirlo. "Disney está formada por el grupo de gente más progresista con el que he trabajado nunca", expresa el director, excusando a la productora por la decisión. "Me preocupaba porque sus películas van dirigidas a la familia y a los niños, y Disney quizás no estaba preparada para cruzar esa línea y entrar en ese territorio".

"Decidimos que el personaje de Ryan, el hermano gemelo de Sharpay (Ashley Tisdale), probablemente saldría del armario más adelante, en la unviersidad. Nos importaba menos el hecho de desvelarlo que sugerirlo", explica Ortega, quien dice que en todas sus películas siempre ha introducido pinceladas queer porque es el colectivo al que pertenece. "Pongo mucho de lo que soy en mi trabajo".

"Tomé una decisión y sentí que la gente que iba a ver la película lo acabaría pillando. Lo verían, lo sentirían, lo sabrían y se identificarían con ello. Y eso es lo que ocurrió", expresa el cineasta en una entrevista publicada por Variety.

Kenny Ortega está en lo cierto: Disney no estaba preparada. Hemos tenido que llegar a 2020 para que la compañía incluya a un personaje protagonista abiertamente gay en uno de sus proyectos. Se trata del cortometraje Salir, que pertenece a la línea de producciones SparkShorts. La compañía ya había tanteado el terreno al introducir a una pareja de hombres casada en Zootrópolis y a una agente de policía lesbiana (Specter) en Onward, pero nunca había puesto el foco de atención del personaje principal en el tema de la homosexualidad.

Mirando en retrospectiva, este avance es bastante grande. La primera entrega de High School Musical data de 2006. Parece que fue anteayer, pero ha llovido mucho en estos catorce años de evolución de derechos sociales y visibilización del colectivo LGTBIQ+, y ahora Disney se abre abiertamente a tratar la temática en sus películas.