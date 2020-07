Cómo enfrentarse a un cáncer con humor y sin caer en la frivolidad

Hay temas espinosos que por muy buena intención que tengan al tratarlos sus directores y guionistas a veces pueden caer en el ridículo o, peor aún, en la falta de respeto hacia los colectivos que pretenden visibilizar. La lista de los deseos corría el riesgo de trivializar un drama como el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a más de dos millones de personas en todo el mundo cada año. De broma tiene poco. Cuando charlé con su director, Álvaro Díaz Lorenzo, me confesó que estuvo inquieto durante uno de los pases al que fueron miembros de asociaciones de lucha contra el cáncer. No sabía cómo iban a reaccionar y durante un momento se temió lo peor. Pero al acabar la proyección le felicitaron: la película les encantó y llegó a transmitirles muy buenas energías.

La lista de los deseos no es una cinta compleja a nivel narrativo ni técnico. Hablamos de una película sencilla y lineal que presenta una historia común: una persona es diagnosticada con una enfermedad grave y responde queriendo cumplir aquellos sueños que llevaba tanto tiempo deseando realizar. Hasta ahí es lo mismo de siempre. Pero lo que consigue Díaz Lorenzo es insuflarle naturalidad y positividad a una historia a priori trágica, todo gracias a unos personajes entrañables que se dejan querer y con los que es fácil empatizar, principalmente por el buen trabajo de sus intérpretes. El director prefiere contar una historia de esperanza y amistad sin perder el humor, a veces bastante negro, en vez de construir un melodramón devastador como el de Julio Medem en Ma Ma.

Gran parte del peso de La lista de los deseos recae sobre una brillante María León, que se come la pantalla aún cuando la comparte con una veterana como Victoria Abril. León, que interpreta a Eva, una joven veterinaria a la que acaban de diagnosticarle el temido cáncer de mama, transmite toda la emoción e incertidumbre de alguien que no sabe qué le va a pasar el día mañana. Acompañada de su mejor amiga Mar (Silvia Alonso) y de su mentora, Carmen (Victoria Abril), a quien conoce durante sus sesiones de quimioterapia, las tres mujeres se embarcan en un viaje a través de los hermosos parajes sevillanos y marroquíes para cumplir su lista de deseos: conocer Assilah, recorrer la costa en un jeep, acostarse con un danés, etc.

Reímos y lloramos con sus personajes, profundamente humanos y con reacciones naturales. Álvaro Díaz Lorenzo no trivializa el cáncer: muestra la naturalidad de la vida, con comedia y drama, risas y llantos. Y lo dice un humilde crítico que conoce lo que es perder a un ser querido por una enfermedad tan puñetera.

Una película muy disfrutable que trata de romper tabúes. Además de elogiar la vida y la esperanza cuando nos enfrentamos a un varapalo como el cáncer, revelándonos que la actitud es fundamental para superar cualquier escollo en la vida, La lista de los deseos expone a través de hábiles subtramas y personajes secundarios interesantes temas como el feminismo, que se representa en el empoderamiento de las tres protagonistas, que se bastan y sobran ellas solas para cumplir su tarea, aún en una sociedad tan cerrada como la marroquí; el racismo, que se revela con una hábil catarsis en la subtrama del profesor de surf negro del que se enamora Eva, y la importancia de la familia, donde Paco Tous interpreta a aquel padre del que Eva renegó hace décadas y con el que ahora quiere recuperar la relación.