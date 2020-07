Luis Miguel comparte un dueto con Michael Jackson y se hace viral

Hace dos años, llegó a Netflix una serie que rápidamente se convirtió en una de las más vistas de la plataforma. La vida de Luis Miguel se convirtió en ficción y, como no podía ser de otra manera, atrajo las miradas de muchos fans y curiosos que se acercaron a conocer la convulsa vida del cantante mexicano.

Además de conocer los pasos de Luis Miguel hacia la fama, con los sacrificios y los proyectos que fue preparando, conocimos a uno de los villanos más carismáticos, Luisito Rey, el propio padre del cantante.

Tal y como se muestra en la serie, en 1987 Luis Miguel estaba deseando colaborar con Michael Jackson, que en aquella época ya estaba dominando las listas de popularidad y los ránkings de todo el mundo. De hecho, esa actitud fue la que desencadenó el conflicto con su padre, que era el que llevaba hasta entonces su carrera. El cantante le advirtió de que, si no conseguía un dueto con el Rey del Pop, no participaría en la tercera película que estaba ya planeada para él. Luisito le mintió y le aseguró que estaba a punto de conseguirlo. Pero no fue así. En cuanto Luis Miguel cumplió los 18 años, cambió de mánager para siempre.

Frustrada esta colaboración, lo más cerca que Luis Miguel estuvo de actuar con Michael Jackson fue una versión que se convirtió en uno de sus clásicos. Será que no me amas es una más que celebrada adaptación de Blame It On the Boogie, popularizada por los Jackson 5.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Miguel (@lmxlm) el 30 Jun, 2020 a las 10:16 PDT

Ahora, 33 años después de ese dueto frustrado, Luis Miguel ha compartido en sus redes sociales una grabación en la que su voz suena junto a la del Rey del Pop en la que ambos interpretan el tema Smile, con una foto de ambos en blanco y negro. Se trata de una canción basada en un tema instrumental de Tiempos Modernos, la película de Charles Chaplin de 1936.

Michael Jackson nunca grabó este tema con Luis Miguel, por lo tanto se trata de un montaje. Ambos artistas hicieron una versión de la canción por separado, y un youtuber es el que ha unido ambas piezas para hacer este dueto ayudándose de la tecnología. "Hice este pequeño montaje con dos artistas que para mí destacan sobre el resto... son mis favoritos y espero que disfrutéis de la canción igual que yo", dice el artífice del montaje. El montaje de audio lo hice con Adobe Audition 3.0, el de foto con Photoshop, se los recomiendo... ¡un abrazo!", concluye en su canal de YouTube.