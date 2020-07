Elton John se apunta a la moda de publicar sus mejores conciertos en Youtube

La situación que estamos viviendo ha llevado a que cada vez más artistas hayan optado por Internet para estar en contacto con sus seguidores. Prácticamente no nos da tiempo a ver todos los conciertos y otras piezas que los artistas han subido para que estemos entretenidos desde nuestras casas a falta de conciertos reales y giras, que han tenido que ser canceladas. Radiohead, Pearl Jam, Metallica y Depeche Mode han sido algunos de los que han compartido sus mejores conciertos, y ahora otro grande de la música se apunta a esta moda.

A esta lista de talento se suma el británico Elton John, que ha anunciado que mostrará sus mejores conciertos a través de Youtube. "Durante las próximas 6 semanas, a partir de este viernes 3 de julio se transmitirá un concierto diferente de mi archivo en YouTube, comenzando con mi espectáculo en el Playhouse Theatre de Edimburgo, en 1976", señaló el artista a través de su cuenta en Instagram.

Los conciertos se transmitirán cada viernes a las 12 de la mañana (hora peninsular), y podrán verse en su canal oficial de Youtube. Además del interés musical, tendrá un fin benéfico. Los donativos que podrán hacerse irán destinados a ayudar a la investigación para luchar contra el VIH desde la fundación que el músico creó en 1992.

Así ha anunciado el músico esta iniciativa virtual con carácter solidario: “No podemos poner en peligro las pruebas y la atención del VIH durante este tiempo, de lo contrario, los resultados podrían ser desastrosos para los 37,5 millones de personas que viven con el VIH. Por lo tanto, estoy muy feliz de conectar esta serie de conciertos de YouTube para beneficiar la respuesta urgente contra el COVID de nuestra Fundación", dice.

Este primer concierto que podremos ver se grabó el 17 de septiembre de 1976 en el Festival de Música Popular de Edimburgo. En Live at the Playhouse Theatre podremos ver al músico en uno de sus mejores momentos, disfrutando de la enorme popularidad que el éxito de Don’t Go Breaking My Heart le dio en Reino Unido.

En el concierto veremos la primera vez que Elton John tocó el tema en directo, además de otros grandes clásicos comSaturday Night’s Alright, Rocketman y Bennie and the Jets.