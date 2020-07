Demi Lovato lamenta que por situación actual no pueda despedirse de su abuelo como le gustaría

Últimamente Demi Lovato parecía un remanso de felicidad después de haber encontrado la estabilidad emocional junto a su chico, el actor Max Ehrich. Escapadas juntos, declaraciones de amor, felicidad absoluta que parecía estar ayudándola a pasar la pandemia de la mejor manera posible.

Pero, acaba de recibir un golpe de realidad al fallecer su abuelo. Una noticia que ha lamentado en redes donde ha querido despedirse de él. “Desperté con la noticia de que mi abuelo Perry falleció esta mañana temprano. Ha estado enfermo durante un par de años, así que, aunque estoy aliviada de que ya no sienta dolor, todavía duele pensar que nuestra familia no podrá despedirse con un funeral adecuado hasta dentro de un tiempo. Pero esa es la realidad durante esta pandemia”.

A diferencia de muchos mayores, él no ha muerto a consecuencia del covid-19 como tantísimas otras personas mayores. Él venía arrastrando una enfermedad que al final, ha podido con él. Lo suyo habría sido despedirle con un funeral en condiciones, sobre todo, teniendo en cuenta que era muy religioso, pero, de momento, no podrá ser.

“Este hombre amaba a Dios ferozmente y fue uno de los mejores predicadores al que he tenido el honor de presenciar difundiendo la palabra de Dios”, explicaba su nieta sobre él. No ha tenido más que palabras bonitas para él en este adiós temporal: “Te amo abuelo. Lamento no habernos hecho más fotos juntos, pero tengo muchos recuerdos que me harán sonreír hasta que nos volvamos a ver algún día. Estate tranquilo. Te amo. ❤️🕊🙏🏼”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 1 Jul, 2020 a las 12:34 PDT

Su chico se quedaba sin palabras y no era capaz más que de compartir un par de emoticonos que dejan claro que está a su lado en este duro momento: “🙏❤️”.