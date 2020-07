Rosalía comparte una playlist de sus ídolos: de Aretha Franklin a Kanye West

A estas alturas Rosalía no necesita presentación. Con 26 años, la artista catalana se ha convertido en una de las divas del momento, conquistando con su música y su voz a todo el mundo. ¡Su música ha llegado hasta el mismísimo Jordi Hurtado, quien ha utilizado su trabajo para una de las pruebas del programa Saber y ganar!

Este jueves 2 de julio, la cantante ha querido compartir con sus millones de seguidores y seguidoras de redes sociales una lista de reproducción musical muy especial. “He hecho una playlist con algunos de mis ídolos”, ha escrito la joven junto al enlace que lleva directamente a la plylist de Spotify. ¿Y qué encontramos allí? ¡Pues de todo! Eso sí, grandes músicos y músicas como ella.

De hecho, la lista empieza por todo lo alto, con el temazo de Young, Gifted and Black de Aretha Franklin y continúa con Try My True Love de Marvin Gaye. Pero eso solo es el principio, más de una veintena de estrellas se encuentran entre los ídolos de la estrella: Jimi Hendrix, Eddie Rey, Renaldo Domino, Nina Simone, The Jackson Five o Prince. Vamos, que encontramos desde temas soul hasta el pop.

También hay temas de artistas más rap como N.E.R.D, Kanye West o Doug E. Fresh. ¡Y es que Rosalía encuentra la inspiración de todo tipo de géneros!

🖤 HE HECHO UNA PLAYLIST

🖤 HE HECHO UNA PLAYLIST

Con algunos de mis ídolos 🖤 — R O S A L Í A (@rosalia) July 2, 2020

No es la primera playlist que comparte la joven con el público. La artista iba a ser la encargada de poner banda sonora a la gala del Met de este año y las canciones que iban a sonar están en una playlist que creó con el nombre de LA MET.

Además, el pasado mes de abril, Rosalía nos compartió su playlist más personal en una entrevista que tuvo con Tony Aguilar desde su casa de Miami. La catalana compartió algunas de las canciones que habían marcado su vida.

Sin duda, la joven tiene un gran gusto musical que no duda en compartir con sus seguidores. Y es que una buena música tiene que saber apreciar todo tipo de estilos.