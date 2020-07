Dasoul estrena ‘Dejemos de hablar’: mira el video y la letra

No somos almas gemelas

Simplemente me da y yo le doy lo que no nos da cualquiera

muchas veces son largas y otras veces son pasajeras

Que dirían si nos vieran en la intimidad

Cuando dejamos de aparentar

Y nos dejamos llevar

Dejemos de hablar

Y hagamos eso que nos pone mal

Dejemos de hablar

Hasta que nos cueste respirar

Trátame como si fuera tu animal

Hazme lo que quieras no tengas piedad, no

Pero dejemos de hablar, oh

Compartimos muchos gustos

No hay palabras cuando estamos juntos

Cuando terminamos no se habla del asunto

Tiene el vaivén que levanta a los difuntos

Le digo que pare pues me dice no te escucho

Tal vez su amistad es peligrosa

Pero correr peligro es la cosa mas deliciosa

Halló una foto borrosa

Con la que se maltrata a todas horas

Dejemos de hablar

Y hagamos eso que nos pone mal

Dejemos de hablar

Hasta que nos cueste respirar

Trátame como si fuera tu animal

Hazme lo que quieras no tengas piedad, no

Pero dejemos de hablar, oh

Contigo es menos bla bla bla y mas tra tra

Hago lo que quiero por delante y por detrás

Tiene lo que quiere pero siempre quiere más

Quiero lo que tiene y casi siempre me lo da

No estamos en guerra pero nos matamos

No somos adictos pero nos curamos

No nos conocemos pero conectamos

Después de las doce siempre nos llamamos

Solo con oírnos se enciende la llama

Dos palabras claves y no acaba

Un juego que se convirtió en adicción

Dejemos de hablar

Y hagamos eso que nos pone mal

Dejemos de hablar

Hasta que nos cueste respirar

Trátame como si fuera tu animal

Hazme lo que quieras

Pero dejemos de hablar

Pero dejemos de hablar, uh