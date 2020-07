1 de 5 La crisis sanitaria que todos atravesamos ha impedido que los seguidores de la música electrónica visiten el que para ellos es un templo: el recinto de Tomorrowland. Pero la organización del festival encontró la manera para que no se quedan sin su cita anual.Han organizado el Tomorrowland Around The World, un festival digital que contará con incontables referentes de este género y del que podrás disfrutar desde el salón de tu casa. En estas imágenes cedidas exclusivamente por Tomorrowland, os mostramos cómo lucirán en 3D los escenarios. Este será el The Wall.