Dalas Review desvela “la verdad de El Rubius que nadie se atreve a decir”

Dalas Review siempre lleva aparejada la polémica a sus vídeos y con el último no iba a ser diferente. Sobre todo, si el blanco de sus críticas es Rubén Doblás. “La verdad de El Rubius que nadie se atreve a decir pero que todos saben”, así se llama el vídeo que ha publicado en el que intenta presentar a un youtuber machista que trata a las mujeres como ganado.

"La gente no está preparada para tener esta conversación, porque lo tienen en un pedestal, la diferencia es que a mí me da totalmente igual", aseguraba Dalas que se ha despachado a gusto a lo largo de 40 minutos. Asegura que no lo hace por fama ya que, de ser ese el objetivo, lo mejor hubiera sido hacerse su amigo y no criticarle. De hecho, señala que sus amigos son todos unos palmeros.

Se ha centrado en el tema de su comportamiento frente a las mujeres intentando tacharle de machista. “El Rubius llega al nivel de lo que las feministas a día de hoy escrachearían por todos lados, porque es sin más, asqueroso. Lo que se dedicaba a hacer en discotecas es asqueroso”, asegura en el vídeo, el hecho de que hay muchos hombres frustrados con su capacidad para conseguir mujeres es un hecho”.

Según Dalas, el pique que hay entre ambos tiene que ver con el hecho de que saliera con su ex cuando estaba intentando volver con ella. Y precisamente, ha dado detalles sobre su manera de ligar en las discotecas: “Andar mandando a los chavales para que les dijeran a las chicas si querían irse con él a su casa. Esto también lo hacía Mangel”.

Se ha despachado a gusto y les ha tocado el turno a los seguidores de posicionarse. Se han creado dos hashtags para apoyar a uno u otro. Los que han optado por #dalasisoverparty le echan en cara intentar desprestigiar a un compañero cuando lo único que consigue es lo contrario. También le echan en cara que saque los trapos sucios de hace siete años y más, cuando él también los tiene.

En el caso de los que han usado el hashtag #rubiusisoverparty son, en muchos casos, seguidores de Rubén que han quedado decepcionados por todo lo que se ha contado y se suman los que creen que lo que hace Dalas es necesario para desenmascarar a ídolos que tienen tanta influencia.