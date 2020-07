Oriana Marzoli e Iván González oficializan su noviazgo y lo celebran con mucha pasión en la ducha

Oriana Marzoli e Iván González llegaron a La casa fuerte como pareja concursante, aunque no en la vida real, por lo menos, no de manera oficial. Había un pasado común del que él renegaba al principio. Pero les bastó una semana en el reality para asentar las bases de una de las relaciones menos sólidas que hemos visto en la televisión. Y mira que hemos visto.

El caso es que sus idas y vueltas, sus grandes discusiones y sus pasionales reconciliaciones hacen dudar de la sinceridad de sus sentimientos. Pero ellos, al margen de todos los comentarios, han decidido oficializar su noviazgo.

¡Ya son novios!

“Yo no entro a tu vida para hacerte sufrir, entro a tu vida para hacerte feliz. Para que todo lo mal que lo hayas pasado se olvide y empieces una vida junta conmigo. Yo cuando te digo que te quiero lo digo de verdad. Cada día me doy más cuenta de que quiero estar contigo. Oriana Cristina Marzoli, ¿quieres ser mi novia?”, preguntaba el viceverso.

Ella no se lo pensó mucho y le dijo que sí, qué tierno todo. Ahora sí, podemos decir que ¡son novios! Otra cosa es lo que duren. Y con una decisión como la que han tomado, no podía faltar la celebración y la hubo, a su manera, en la ducha de Cristina y Ferre. Protagonizaron una de las escenas más tórridas de la casa. “Como ahí no enfoca la cámara pensaba que no se iba a escuchar”, se justificó la venezolana cuando le pusieron las imágenes en la gala de este jueves.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) el 2 Jul, 2020 a las 1:46 PDT

Pasión y romanticismo para celebrarlo

A Jorge Javier Vázquez, que le gustan este tipo de episodios que, además, despiertan su curiosidad, le preguntó si lo habían hecho de pie. “Es que de pie no creas que me gusta mucho. La ducha tiene espacio y me puedo poner en cuatro”, matizó ella. “En el suelo y apoyada en el váter, rollo Super man, con la cara pegada al azulejo para que haya más espacio de recorrido”, añadió él.

La pasión dio paso al romanticismo y tuvieron su cena de novios. “Brindamos porque realmente funcione fuera y nada pueda influir en lo que pensamos el uno del otro”, pronunció Oriana. “Que todos los momentos que vivamos en La casa fuerte sean solo el comienzo de una bonita de historia de amor de duración eterna. No eres mi novia desde ayer, para mi eres mi novia ya desde hace tiempo. Hay veces que me he sentido muy agobiado porque lo pasaba mal cuando tú lo pasabas mal. Con esos detalles me he dado cuenta de que eres la persona con la que quiero estar dentro y fuera del programa”, confesaba él.

No faltan las dudas

Aunque parece que la pareja atraviesa un buen momento ahora, ya conocemos la montaña rusa que es su relación. Con tantos altibajos, no es raro que Oriana dude de las palabras de su chico. No dudó en compartir sus dudas con una de sus ¿amigas?, Fani: “A mí que me diga que quiere que sea para siempre después de un mes no cuela. En un momento está nervioso, en otros, contesta mega mal… no me hace entenderlo del todo”.

Como no podía ser de otra manera, Iván pudo ver esta conversación en la gala y ya empezó a creer que podía haber un fin: “Yo voy a hacer una promesa aquí delante tuya y de mis compañeros. Yo si se me vuelve a poner en duda mis sentimientos no voy a seguir con esta relación porque estoy dando el 100% y las cosas al 80% no me gustan. Yo me fío al 100% de ella”.

-JJ: “qué futuro tiene la relación de Oriana e Iván?”

-Leticia: NINGUNO



Brava 👏🏻 #LaCasaFuerte7 pic.twitter.com/HWGdKO5BVm — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 2, 2020

¿Tendremos que hablar en breve de una ruptura?