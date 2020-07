La corona de Ana Mena y Fred De Palma corre peligro: Dua Lipa, The Weeknd y Nea van a por ella

Se Iluminaba de Ana Mena y Fred de Palma ha coronado la lista por segunda vez no consecutiva durante la primera semana de julio. La malagueña y el italiano podrían repetir este fin de semana en lo más alto. Y es que ya sabéis lo que dicen, no hay dos sin tres. Eso sí, no lo van a tener nada fácil.

Nea y su Some Say quiere recuperar el liderazgo. La compositora sueca, que ha cautivado al mundo con este temazo, podría echar al tándem de Se Iluminaba. Ahor mismo se encuentra en el segundo puesto, pero esto podría cambiar este fin de semana.

No hay que olvidarse de The Weeknd con su Blinding Lights (#3), Karol G con Tusa (#4) y Dua Lipa (#5) con su Phyisical. Aunque las tres canciones ya han sido número 1, quieren volver a estar en la cima. Y no nos extraña que lo consiguieran, se tratan de tres temas que están sonando mucho este verano.

Hay que llegar hasta el sexto puesto para ver una canción que todavía no ha conseguido llegar al oro. Se trata de Say So de Doja Cat. Tras diez semanas escalando en la lista,

Además, este sábado podrían entrar tres canciones a la lista. Mamacita de The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Rey Soul; Kings & Queens de Ava Max; y Supalonely de Benee y Gus Dapperton. Ya sabes, que puedes apoyar las candidaturas con el hashtag #MiVoto40.

