Kungs publica ‘Dopamine’ para describir el arrepentimiento de una noche de desfases y fiesta

¿Alguna vez has estado en una fiesta desfasada y has sentido que al día siguiente te arrepentirás de todo lo que has hecho durante la noche? Pues tranquilo/a porque no eres el/la único/a.

Kungs, el DJ francés de éxito, ha traído Dopamine con JHart, un nuevo sencillo que refleja a la perfección la escena que te describe a ti y a millones de personas más repartidas por todo el mundo. Y, por supuesto, los ritmos electrónicos no podían faltar.

De este modo, Dopamine se convierte en la canción perfecta para escuchar mientras nos rodeamos de buenos amigos. Lo del desfase y el arrepentimiento del día siguiente está en tus manos. "En 2018, me fui a vivir a Los Ángeles unos meses para componer algunas canciones nuevas. Estaba solo, dudando, apesadumbrado por la incertidumbre. Me encontré en esta fiesta, sintiéndome triste, ansioso y solo, aunque estuviera rodeado de muchas personas. Conocí a Jay Hart al día siguiente. Le conté como me sentí esa noche y de ahí surgió todo", explica nuestro protagonista.

"Espero que el champán lave mi pena. Cuando me despierte necesitaré una nueva escapatoria. Digo que es la última vez que lo hago como siempre hago. Oh oh oh, oh oh. Cojo el teléfono para hacer una llamada aleatoria", son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Kungs lanzó su primer álbum en 2016 y, desde entonces, ha estado inundando nuestras playlists de verdaderos hits. Prueba de ello son This Girl, Don't You Know y I Feel So Bad. ¡Seguro que alguno te suena!

Claro que el éxito de todos estos temas lo han llevado a hacerse con diversas certificaciones internacionales. Una de ellas fue el premio a Artista revelación internacional del año en LOS40 Music Awards del año 2016. ¡No es para menos!

Y tú, ¿ya te has dejado contagiar por los ritmos que nuestro protagonista nos ofrece en Dopamine?