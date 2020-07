Blanca Suárez, Inma Cuesta, María León o Cristina Castaño, emocionadas con el lanzamiento de ‘MAQUILLA.T’

Natalia Belda, maquilladora de muchas actrices, se ha lanzado al mundo editorial y publica Maquilla.T, un libro que lleva años preparando y que ha presentado de manos de una de sus mejores amigas: Blanca Suárez. “Por fuera es bellísima, pero por dentro es un espectáculo de mujer”, asegura sobre la actriz.

De hecho, Blanca es la que aparece en la portada del libro, aunque no se la reconozca, algo totalmente intencionado. “Para mí tenía mucho sentido que fuera la portada del libro porque es mi musa, aparte de amiga. Hemos crecido de la mano y quién si no, mi pequeño poni. El libro es de maquillaje, salen unas modelos lindísimas que me han ayudado mucho y estoy muy agradecida y muy contenta, pero el libro no es de Blanca. Sale en alguna foto, por supuesto. No se podía poner una portada que fuera Blanca Suárez porque, si no, ibais a pensar que era un libro de Blanca Suárez y no”, aclaraba la maquilladora.

Reconoce que le hacía ilusión embarcarse en este proyecto para el que tuvieron que convencerla y que ha supuesto todo un reto. “No tenía mucho tiempo libre porque Blanca Suárez me tiene ocupada para arriba y para abajo y me ha costado un tiempo largo hacerlo. El texto tardé menos porque depende más de mí, pero las fotos han sido colaboraciones de gente que ha querido participar. Andábamos todos muy liados y cuadras las sesiones ha sido muy laborioso”, explica sobre el proceso de creación.

Que nadie se piense que se trata de un libro para profesionales del sector: “Es una guía básica de maquillaje, de ahí el nombre, un juego de palabras entre maquilla o maquíllate. He intentado hacerlo visual y muy clarito y un texto como si te lo estuviera contando una amiga. Todo muy sencillito, no me he metido en demasiados jardines”.

Se trata de un libro cuidado al detalle, muy artístico y con ideas para aplicarlas en casa. Y, por cierto, no es sólo para mujeres: “Está enfocado tanto para hombres como para mujeres. No tiene género, dentro hay fotos de chicos porque lo veo interesante y muy actual y por qué no lo va a poder tener un chico si le gusta maquillarse o quiere maquillar”.

“H O Y sale a la venta MAQUILLA.T , escrito por @natalia_natalita en el que mucha gente hemos puesto nuestro pequeño granito de arena.. sólo porque creíamos en su proyecto, en su talento y porque la queremos a rabiar. Este libro joya nos adentrará un poco más en el mundo del maquillaje en el que ella es una de las topS de este país (…eso es así). Suerte en esta aventura y qué premio poder haberla vivido de cerca!”, escribía Blanca para presentar el libro en redes.

“Nos encontramos en un tiempo en el que estamos rodeados de tutoriales en youtube, Instagram, en cualquier red social. Estamos en la era de maquillaje y aprendemos a maquillarnos a través de vídeos y cuando tuviste la idea de hacer un libro de estas características… no un libro pequeño, sino un libro con tapas duras, con fotos de una calidad increíble y que te teletransportan, no es un tutorial, es un viaje, es un disfrute. Es como ir a una exposición a un museo, es muy bonito”, añadía emocionada sobre el libro.

Y Blanca no es la única que está emocionada con el lanzamiento de su amiga. Otras actrices han compartido el mismo entusiasmo.

