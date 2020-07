Rayden anuncia ‘Los nuevos agostos’, su gira de conciertos para verano

La nueva normalidad está haciendo que los artistas tengan que amoldar sus agendas y espectáculos a un público más reducido. Los grandes conciertos han sido pospuestos y los más pequeños empiezan a volver a citar a los fans que están deseando ver en directo a su cantante favorito. Rayden es uno de los artistas que no pueden esperar mucho más para subirse al escenario, y acaba de anunciar catorce fechas para agosto con las que pretende emocionar a todos los que le han echado de menos.

"Aunque me chirrie el concepto de "Nueva normalidad" hay una cosa clara: Este verano no podíamos dejaros sin conciertos. De ahí nace esta gira llamada #LosNuevosAgostos. Una gira por algunos de los recintos más bonitos de España que no se ampliará ni repetirá", anunciaba en redes sociales.

El cantante comenzará Los nuevos agostos, como ha llamado al evento, con dos fechas en julio, Barcelona (24/07) y Madrid (25/07), para pasar todo el mes de agosto girando por España: Bueu (01/08), El Náutico (02/08), Tavernes de la Valldigna (07/08), Benidorm (12/08), Almería (13/08), Granada (14/08), Málaga (15/08), Sevilla (16/08), Gijón (20/08), Toledo (21/08), Albacete (22/08) y Torrelavega (30/08).

Las entradas de Barcelona, Madrid, Bueu, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Gijón y Toledo ya están a la venta a través de la página web oficial del cantante (www.raydenoficial.com) y el resto saldrán durante los próximos días, así como él mismo ha informado a través de su Instagram.