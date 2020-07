Aitana aclara si colaborará con Katy Perry: “A ver si es verdad y yo no me he enterado”

Desde que salió de la academia de Operación Triunfo 2017, la carrera de Aitana no ha hecho más que ir hacia arriba. La cantante de 21 años se ha convertido en una de las artistas más escuchadas de nuestro país y los singles que saca se convierten en hits. Vamos, que lo que toca se convierte en oro.

De hecho, en menos de tres años de recorrido, Aitana puede presumir de haber colaborado con algunos de los artistas del momento como Morat, David Bisbal, Cali y el Dandee o Reik. Por eso, cuando este jueves su nombre se convirtió en trending topic junto al de Katy Perry debido a una posible colaboración, la gente se volvió loca. ¡Y no nos extraña!

Los rumores surgieron, tal y como os comentamos, por el tuit de una cuenta fan de la californiana donde se aseguraba que la cantante española iba a lanzar tema con ella llamado Teary Eyes. Teniendo en cuenta la repercusión que ahora mismo tiene la música en español en la industria musical, tampoco sonaba tan raro.

Como nos moríamos de ganas de saber si esto era real, Aitana ha aclarado estos rumores. La catalana ha hablado con Tony Aguilar para LOS40 Global Show sobre estos tuits y, desgraciadamente, solo se trata de un rumor falso. Puedes ver el momento dándole al play en el vídeo de arriba.

“Yo me meaba”, ha empezado diciendo la artista. “Cómo se ha liado con esto, ¿pero de dónde lo ha sacado?”, ha continuado diciendo entre risas. De hecho, la joven asegura que hasta sus mejores amigas le escribieron para preguntarle por el tema: “¡Lo estaba flipando hasta yo!”

“A ver si es verdad esto y yo no me estoy enterando”, ha continuado diciendo la intérprete de Teléfono. Y es que, aunque se trate de una fake new, a Aitana le encantaría hacer algo con la diva pop: “Es un halago que piensen eso, pero no soy tan guay para hacer un tema con ella”.

Eso sí, la joven ha querido hacer un llamamiento para ver si en algún momento es posible. “Le pido que por favor vayamos a hacer esa canción. Ojalá algún día en mi vida”.

Teniendo en cuenta que Aitana es una de las estrellas españolas del momento, quién sabe. ¿No cantó Miley Cyrus con David Bisbal en tiempos donde el spanglish todavía no se llevaba? Todo es posible.

La entrevista completa de Aitana se podrá escuchar el próximo 12 de julio en el Global Show, el programa que te acerca todas las semanas a los mejores artistas nacionales e internacionales de la mano de Tony Aguilar.