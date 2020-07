Lao Ra lanza ‘Entendido!’, su nuevo vídeo

Lao Ra encarna a una fugitiva que decide esconderseen un club de striptease en el vídeo animado de Entendido!, su nuevo single. Este videoclip, realizado por Lucy Animation Studio, rompe con los roles de género establecidos y muestra el lado frívolo de este tipo de antros y de la gente que suele acudir a ellos, cuyo único único propósito es el placer individual a través del voyeurismo (ojos que se convierten en bocas que salivan).

El tema ha sido producido por Kito, una de las productoras favoritas de la artista, y el finlandés Jonas Karlsson. Además, ha sido escrito por la propia Lao Ra junto con la cantante Bia, intérprete de Cover Girl.

La joven colombiana atribuye parte de su sonido ecléctico y sus influencias a los dos lugares que ha llamado hogar: Colombia y Reino Unido. Le da crédito a la capital inglesa donde vivió por más de 10 años por inculcarle la actitud Punk, Do It Yourself (hazlo tu mismo). A Colombia le atribuye la haberle enseñado lo que es el poder del trópico. El resultado es un collage de beats energéticos y audaces letras.

A través de ritmos de reggaetón y animales salvajes indomables, sus vibrantes historias son un guiño a las artistas que han inspirado su viaje. De Debbie Harry a FKA Twigs, de Frida Kahlo a Madonna.

Este vídeo musicales la continuación del sencillo Picaflor que lanzó en colaboración con C. Tangana el pasado noviembre, el cual es una metáfora de una relación tóxica. Ella lo mata, por lo que se ve obligada a huir para no ser detenida. Los fans ya está preguntando por una tercera entrega de esta historia que, por el momento, ha acabado con Lao Ra en la cárcel.