Feid, J Quiles y compañía lanzan ‘Porfa (Remix)’: mira el vídeo y la letra

[Intro: Sech, Maluma, J Balvin & Nicky Jam]

This is the motherfuckin' remix (Remix)

Leggo

Remix

A ninguna quiero tocar

La familia

This is the remix

Fueron meses buscándote

Pero no te encontré en ninguna

Me imagino bellaqueándote (Eh-eh)

Pero no me quieres ni en pintura (Ah-ah-ah)

Tú eres el manicomio y yo tu loco (Loco)

Dándote like en Instagram, a veces toco (Toco)

Ese culito cuando va con ese jean apretao' (-tao')

Yo sé que te has enterao' (-rao'; woh-oh-oh-oh; this is the remix)

[Coro: Feid & Nicky Jam]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo (Yeah-eh)

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo

A ninguna quiero tocar por estar contigo

[Verso 1: Nicky Jam]

Me acuerdo cuando te quitaba la toalla (Toalla)

Y tu cuerpo con sabor a playa (Playa), ey (A playa)

Baby, yo me lo comía (-mía), tú me dejaba' pasarme de la raya (De la raya)

Ahora no te tengo en las noche'

Vuelve, por favor no te vayas (Vayas)

No me olvido de toda' las pose' y tu lengua con esa pantalla

Dame otra noche 'e travesura' (Uh-uh)

Cómo me lo hace' 'tás dura

Ella con el mío se cura (Uh-uh)

Extraño verte desnuda

N-I-C-K (¡Wuh!)

[Verso 2: Maluma & Feid]

(Maluma, be-be-bé)

Me hace falta como al argentino el mate

Esta cuarentena no me late, baby (Yeah-yeah)

'Toy bebiendo mucho por pensarte

Esto no me ayuda pa' poder recuperarte, eh

Mamacita, cómo tú te mueves (Yeah)

Me robaba a mucha' que no me entretienen (Yeah-eh)

Aunque lo hacen bien, y que no estés me duele (No)

Verte con él en fotos eso más me hiere, eh

[Refrán: Maluma]

Me escribiste, después lo borraste

Eres inestable y a veces me textea'

Que la busque, dice por la noche (Noche)

Solo me río despué' que me picheas

[Coro: J Balvin]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo

A ninguna quiero tocar por estar contigo

[Verso 3: Sech]

Baby girl

Dime dónde te has metío' (Ah), si nadie te ha corrío'

Tú no sabe' cuántas vece' a Dio' yo le he pedío' (-dio')

Me cansé del frío, se acercó y me dijo:

"Las sábanas las soltaste y ya te había bendecío'" (-cío')

Lo he intenta'o tanto y yo no la he convencío'

Dice que la vida e' una y yo he hecho hasta trío' (Hasta trío')

"Cuida lo que tiene'", mi vieja me lo dijo

Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodío'

[Refrán: Sech]

Me escribiste, después lo borraste

Eres inestable y a veces me texteas

Que la busque por la noche (Noche)

Solo me río despué' que me pichea'

[Verso 4: J Balvin]

Me despertó de madrugada y te veo preocupada

Buscando la contraseña de mi cel, desesperada (Desesperada)

Según tú tienes la corazonada (Yes)

Que me veo con otra, pero no hay prueba de nada

El WhatsApp me lo hackeaste, las compras las chequeaste

Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme (Jeje)

Yo pendiente para que nada te falte (Te falte)

Y tú pendiente a qué culo voy a robarme

El WhatsApp me lo hackeaste, las compras las chequeaste (Chequeaste)

Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme (Pa' probarme), eh

Yo pendiente para que nada te falte

Pero me pillaste y eso es lo que arde

[Coro: Feid & Justin Quiles]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo

[Verso 5: Justin Quiles]

Te pido porfa, no te vayas, bebé

Que me muero de sed y es a ti que yo quiero virar al revé'

Sé bien que la cagué y las noche' son un fantasma

Ahora me visita el karma

No quiero que pienses que me la paso aún con estas loca'

Yo esa vida la dejé, pensando en ti me pasé de copas

Y ya me suena el ringtone y no doy contigo

Vino tinto y llegué a tu recinto

Aún recuerdo cuando echábamo' el quinto

Tú tan lejo', ahora todo e' tan distinto

[Coro: Feid]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo (Oh-oh)