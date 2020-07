Prince Royce, en shock tras dar positivo en COVID-19

Hay noticias que recibimos y que nos dejan como un hielo. Pues Prince Royce ha vivido algo parecido en los últimos días.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, hemos podido conocer que hace un par de semanas dio positivo en COVID-19. "Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien", explica el cantante. Pero eso no es todo.

Aprovechando la ocasión, ha querido enviar un mensaje de concienciación, sobre todo, para los más jóvenes. "Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos", añadió.

Para Prince Royce, y el resto de personas, esta lucha aún no ha acabado. Es imprescindible tener en cuenta las medidas de seguridad impuestas por el sistema sanitario. "Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo", señaló el de origen dominicano.

La pandemia mundial que todos vivimos ha afectado a todos los sectores del mundo del entretenimiento y el arte. El de la música tampoco se ha salvado, pues organizaciones de centenas de conciertos se han visto obligadas a posponer o, incluso, cancelar dichos eventos.

Pero ahora, tras la desescalada y el avance en la vacuna contra el virus, ha animado a los artistas y a sus equipos a volver sobre los escenarios. Eso sí, siempre obedeciendo las medidas impuestas. Porque esta lucha es de todos.