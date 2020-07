Olivia Molina selecciona sus siete canciones de la semana

Olivia Molina es una de las protagonistas de La Valla, serie que se ha emitido en AtresPlayer Premium con gran acogida en la plataforma, y cuyo pesonaje, Julia, se encuentra en una situación complicada y distópica (y en 2045), que muchos han llegado a considerar una predicción de los tiempos que estaban por llegar. El thriller futurista y totalitario, que cuenta en su reparto con nombres como el de Unax Ugalde o Ángela Molina, se emitirá en abierto en Antena 3 próximamente. A finales de agosto, retomará también la gira de la función Perfectos Desconocidos, que dirige Daniel Guzmán. En esta ocasión, Olivia no desvelará secretos, como su personaje en la obra, sino que nos sugiere siete temazos para los próximos siete días.

LAS RECOMENDACIONES DE OLIVIA MOLINA

Smooth Operator, de Sade. Perteneciente a la tercera generación de una de las sagas familiares artísticas más punteras de nuestro país, Olivia nació en Ibiza, donde acaba de rodar La Vida Islado. Nieta de Antonio Molina, sobrina de Mónica y Miguel Molina, primogénita de Ángela Molina y del fotógrafo francés Hervé Tirmache... Ahí es nada.

Give me one reason, de Tracy Chapman. Curtida en la escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza, debutó en la gran pantalla en la película Jara, junto a Sergio Peris-Mencheta.

Te sigo soñando, de Depedro. Sobre las tablas hemos podido verla, por ejemplo, en Las Amazonas, De repente, el último verano, Tristana, La Casa de Bernarda Alba, El Adefesio, Todo es mentira, o incluso en una versión de El Graduado en la que "rivaliza" con su madre en la ficción y en la vida real.

Born Slippy, de Underworld. En la pequeña pantalla, ha sido protagonista de las series Bajo Sospecha, Luna, el misterio de Calenda, Física O Química (en la piel de Verónica Lebrón, la profesora de literatura; en las aulas del Colegio Zurbarán también fue donde conoció al padre de Vera y Eric, Sergio Mur), Amar es para siempre, A tortas con la vida, El síndrome de Ulises, o en la mini-serie Un Burka por Amor.

Como el agua, de Camarón de la Isla. En el cine, la hemos disfrutado en School Killer, en la peli argentina Yo Soy Sola, en la adaptación para la gran pantalla de Memoria de mis putas tristes o en Dieta Mediterránea, de Joaquín Oristrell, donde cocinaba y amaba junto a Alfonso Bassave y Paco León.

Homelands, de Nitin Sawhney. También ha tenido incursiones en el mundo de la música, y fue la protagonista del videoclip de El Canto del Loco Insportable. "Aunque digas que no se te ha hecho tarde..."

Another brick in the wall, de Pink Floyd. Muchos la recordarán como la inolvidable Nadine en esa gran cantera que fue Al Salir de Clase. Con compañeros de la mítica serie que también fueron ex-alumnos del Siete Robles tales como Cristina Castaño, Manu Fullola, Octavi Pujades, Álex Cueva, Marta Solaz o Fran Perea participó en el montaje teatral Fashion Feeling Music.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Despedida, de Julieta Venegas. En el álbum Otra Cosa de Julieta Venegas, la mexicana se marca uno de los adioses mejor cantados. "Es tan bueno despedirnos como habernos conocido, es tan bueno aceptar la derrota como fue luchar"

Only you, de Portishead. Para ambientar, nada ni nadie mejores que Portishead. Temazo ante el que sucumbimos una y otra vez.

Colillas en el suelo, de Deluxe. Xoel López también nos conquistó en su etapa como Deluxe con temazos como éste. Para esas depresiones post-fiesta. "Te creí pero me diste ceniceros de esperanza".

Foto pa´ti, de Mariel Mariel. "Para encontrar el amor, hay que salir a buscar. Para cambiar, hay que saber cambiar"

Seven days in sunny June, de Jamiroquai. Aunque este año el verano se presente bastante... "extraño", en temazos de temática estival siempre tendrá un hueco Jamiroquai con estos "siete soleados días de Junio". A pesar de que él aparezca de lo más abrigado con una sudadera de la selección de Perú.

Cuánta vida, de Pastora. ¿Cuánta vida va? ¿Cuánta vida viene?

Despertarme contigo, de Rebeca Jiménez (con Pereza y Carlos Tarque). La desgarrada y bluesera voz de Rebeca Jiménez se unió a las de Carlos Tarque (M-CLAN) y Pereza para revisitar uno de sus primeros éxitos.