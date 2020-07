3 de 11 Richard Harris, el actor que interpretaba a Gandalf en las primeras partes de Harry Potter, falleció durante el rodaje de la franquicia. El primer sustituto al que llamaron fue sir Ian McKellen, el mítico Gandalf de El señor de los anillos. Sin embargo, él lo rechazó diciendo que Harris pensaba que McKellen no tenía suficiente carisma y que no quería deshonrar el papel de un ctor que creía que no estaba a la altura. Finalmente fue para Michael Gambon.