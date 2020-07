Ester Expósito aplaude la reflexión de Paco León sobre la profesión

“Ya hemos empezado el rodaje de MAMÁ o PAPÁ . Yuju!”. Con estas palabras Miren Ibarguren celebraba volver a trabajar después del parón que ha supuesto la cuarentena. Mamá o Papá es la nueva película de Dani de la Orden y tiene en el reparto, además de a esta actriz a otros como Ester Expósito, Berto Romero o Paco León.

Y si Ibarguren optaba por una foto loca de este rodaje en la que el distanciamiento social es una utopía, Paco León, apostaba por un poco más de formalismo. “Estamos rodando!!! Con muchos protocolos de seguridad ... pero es una buena noticia para nuestro sector. Poco a poco se está empezando a mover la cosa”, aseguraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miren Ibarguren (@mirenib) el 2 Jul, 2020 a las 7:32 PDT

Y es que en la industria audiovisual el confinamiento ha supuesto un parón en toda regla. Los actores y todos los profesionales que trabajan a su alrededor para ayudarles a lucir en sus trabajos, se han quedado en casa y es hora de volver a los rodajes. “La mayoría de los trabajadorxs del sector somos eventuales, no se trabaja no se cobra. Esperanza y fuerza para todas las familias de actores, actrices, maquilladorxs, peluquerxs, guionistas, productorxs, especialistas, operadorxs de cámara, foquistas, transportistas, bailarinxs, coreografxs, directorxs de foto, de arte, de producción.... maquinistas, sonidistas, atrezzistas, diseñadores gráficos, publicistas, coloristas, montadorxs, músicos, vestuaristas, fotógrafxs, scripts, técnicos, tramoyistas, eléctricos, catering, representantes, estilistas, figurantes....etc. “, enumeraba el actor para dejar claro que en este sector no sólo trabajan actores.

De momento no han empezado todos. Ester Expósito, está esperando y con ganas: “♥️ bonitos, qué ganas de empezar”, comentaba en redes. El director Manolo Caro y la diseñadora Ana Locking, no podían más que compartir sus aplausos en forma de emoticonos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Leon (@pacoleon) el 4 Jul, 2020 a las 1:21 PDT

Parece que esto de la nueva normalidad cada vez es más real y pese a los rebrotes y nuevos confinamientos en algunos lugares de nuestro país, parece que los rodajes vuelven a recuperar su ritmo. De momento, ya podemos ir al cine.