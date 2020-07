Miguel Bernardeau y Aitana lucen cuerpazo en sus vacaciones

“Nada se compara con la sensación de libertad que me da estar en el océano. No puedo imaginar lo terrible que debe ser para los delfines y las orcas, que pueden nadar kilómetros y kilómetros, en un día en el océano, estar atrapados dentro de tanques pequeños. Mis amigos surferos son como mi familia, una familia que yo he escogido. A los delfines y las orcas a menudo las tienen con compañeros con los que no son compatibles, lo que termina en peleas, heridas e, incluso, muertes. Las personas de mi edad no quieren ver especies en cautiverio, quieren ver a las orcas y los delfines en los océanos, a donde pertenecen. y quieren proteger los océanos, por los animales y por las próximas generaciones. Cada vez que estoy en el agua me siento libre, feliz, el cautiverio mata”. Estas son algunas de las palabras de Miguel Bernadeau para la campaña de la organización PETA con la que ha decidido colaborar para denunciar los parques marinos y que ha tenido muy presente en sus redes en las últimas semanas.

Y es que el actor tiene una conexión muy especial con el mar, no hay más que echar un vistazo a sus redes sociales. Son habituales sus fotos como surfista, no pasa mucho tiempo entre viaje y viaje para usar su tabla y disfrutar con esa familia de surferos de la que habla.

Además, esta afición, nos permite verle a menudo sin camiseta presumiendo de abdominales porque no podemos negar que el alumno de Las encinas, en Élite, tiene el cuerpo de lo más trabajado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) el 6 Jul, 2020 a las 4:11 PDT

De hecho, acaba de publicar una de esas fotos. “Pescao”, escribía junto a su imagen sin camiseta sobre un coche, seguida de otras dos fotos de sus amigos Kenau Sutra y Aide Monge Masó. Una estampa que Javier Calvo ha definido como “perfección”.

Su compañera de serie, Georgina Amorós, añadía un comentario cariños: “El pescaito🐡”, escribía. De momento, la que no se ha pronunciado ha sido su chica, Aitana que, por su parte, ha publicado una foto también en la playa, con bikini y postura muy sugerente. El comentario de Bernardeau ha sido escueto pero muy contundente: "JO-DER". Está claro que la temperatura en la pareja está de lo más subidito y no tiene que ver con los 40º que se están alcanzado en algunos lugares de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 6 Jul, 2020 a las 5:08 PDT

Parece que la pareja está disfrutando de esta ‘nueva normalidad’. Ya es el segundo verano en el que comparten su amor por el agua.