Romina Malaspina pasa de ‘Supervivientes 2018’ a ser presentadora de informativos

Cada vez queda menos de esa Romina Malaspina que conocimos en Supervivientes 2018. La concursante, que protagonizó varios enfrentamientos en su edición (Saray Montoya fue expulsada tras agarrarle de los pelos), se ha sometido a varios retoques estéticos y físicamente poco tiene que ver con la joven que aterrizó en Honduras hace un par de años. Pero ojo, porque no solo ha cambiado de imagen, también profesionalmente ha hecho borrón y cuenta nueva.

Romina ya no es aquella participante que montaba en cólera cada vez que alguien le decía algo que no era de su agrado. Ella, como no quiere hacer de la polémica su profesión, ya no hace realities, pero no ha dejado la televisión. Ahora se ha pasado al lado serio de la pequeña pantalla como presentadora de informativos.

En Argentina, Malaspina debutó el pasado mes de mayo en el Canal 26 para dar las noticias de actualidad. "Así fue el gran debut del día de hoy en Canal 26 Argentina con estos tremendos compañeros. ¿Lo vieron? Gracias por cada uno de sus mensajes de apoyo. Me da mucha felicidad leerlos y saber que me acompañan en esta nueva etapa que es muy importante y significativa para mi", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

No es el único post que la exconcursante de Supervivientes ha dedicado a su nueva etapa profesional. También sube de vez en cuando algunos vídeos en los que muestra a sus casi 2 millones de seguidores de Instagram cómo se le da lo de ser presentadora de un telediario.

Su salto frustrado a los Estados Unidos

Esta oportunidad laboral le surgió después de que el COVID-19 truncara todos sus planes. Y es que tal y como explicó en sus redes la propia Romina, tenía varias ofertas para trabajar en Estados Unidos antes de la pandemia. A raíz de las circunstancias me quede en Argentina. Tengo que admitir que pase días de tristeza y de angustia por no saber cómo seguía todo. Pero dejé el destino en manos de Dios y a los pocos días me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo”.